Fugleinfluenzaen H5N8, der har en høj dødelighed og er fundet hos over tusind danske fugle, har ramt russere.

I de seneste måneder er fugleinfluenzaen H5N8 fundet hos flere tusinde fugle i Danmark hos alt fra 20 undulater og parakitter i en københavnsk ungdomsklub til 9000 fjerkræ i en besætning i Viborg.

Nu er smitten for første gang påvist hos mennesker, skriver nyhedsbureauet Reuters. I Rusland er smitten med fugleinfluenzaen H5N8 fundet hos syv personer.

De blev smittet i december, og i denne måned har Rusland informeret Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om smittefundet.

Udbruddet af H5N8, der er højpatogen og dermed meget dødelig hos fjerkræ, har spredt sig i både Europa, Asien, Mellemøsten og Nordafrika i løbet af de seneste måneder. Men indtil lørdag havde der kun været rapporteret om smitte blandt fugle.

De syv smittede personer har ikke smittet hinanden, men er hver især blevet smittet af fugle. Det er også grunden til, at mennesker endnu ikke har grund til at frygte fugleinfluenzaen, siger Lars Erik Larsen, der er professor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, til TV2.

Statens Serum Institut oplyste i efteråret, at man ikke mener, det er sandsynligt, at mennesker kan blive smittet med virusset.

Lars Erik Larsen siger til TV2, at mennesker meget sjældent bliver smittet med en type som denne.

Han har også været en del af det SSI-hold, der har vurderet, om smitten er farlig for mennesker.

Ordvalget kunne have været anderledes, siger han, men han fastholder, at smitte til mennesker er meget usandsynlig.

- Det kræver, at man eksponeres for rigtig, rigtig meget virus. Her snakker vi måske en besætning med 30-40.000 smittede fugle, og derfor har vi jo sagt, at det er så godt som usandsynligt at blive smittet, siger han.

De syv russere skulle også være raske i dag, skriver Reuters.

Fødevarestyrelsen hævede i november risikoniveauet for fugleinfluenza i Danmark fra "meget lav" til "høj".

Da smitten blev opdaget for første gang i efteråret, stoppede en række lande uden for EU deres import af danske æg og fjerkræ.

I januar i år oplyste Fødevarestyrelsen, at fundet af H5N8 hos 9000 fjerkræ i en besætning i Viborg sandsynligvis betød, at landene - herunder Japan, Rusland, De Forenede Arabiske Emirater og Singapore - ville forlænge importstoppet.

Fugleinfluenza blandt vilde fugle er ofte en mild infektion, mens virusset hos især tamfugle som kalkuner og høns kan medføre alvorlig sygdom, har Statens Serum Institut oplyst.

- Fugleinfluenza smitter kun sjældent mennesker, og hovedsageligt kun mennesker, som har haft nærkontakt med syge fugle eller fjerkræ.

- Ofte ses milde infektioner hos mennesker, eksempelvis i form af øjenbetændelse blandt folk der har erhvervsmæssig smitteudsættelse fra en hønseflok, men særlige varianter af fugleinfluenzavirus kan dog give alvorlig sygdom hos mennesker, oplyste SSI i januar.

/ritzau/