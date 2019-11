Store dele af det nordlige Storbritannien har været vidne til enorme oversvømmelser efter voldsomme skybrud.

Mens skaderne endnu ikke er gjort op, fragtes mennesker af redningsfolk i gummibåde langs floder, der tidligere har været trafikerede veje. Og i et shoppingcenter i byen Sheffield har dusinvis af mennesker været nødsaget til at overnatte i ly for oversvømmelsen.

Det skriver The Guardian.

Folk der besøgte shoppingcentret Meadowhall strandede natten til fredag, efter en flod gik over alle bredder og oversvømmede omkringliggende område.

En 16-årig pige ved navn Harriet Fullen, som The Guardian har været i kontakt med over mail, skriver til mediet:

'Vi blev nødt til at købe tæpper og puder og mad og drikke for at sørge for os selv'.

Mellem 50 og 60 mennesker søgte tilflugt i shoppingcenterets spiseområde, da vand begyndte at trænge ind ad dørene i stueetagen i Meadowhall, der også blev oversvømmet i 2007.

Torsdag formiddag udstedte Storbritanniens miljøagentur 98 advarsler om oversvømmelser og slog alarm om eksisterende oversvømmelser 117 gange.