Svensk politi har iværksat indledende mordundersøgelser, efter man søndag har fundet menneskeknogler.

En privatperson fandt knoglerne i et skovområde vest for Stockholm og kontaktede politiet omkring klokken 13.

»Det er en forbipasserende, som har observeret det her på marken i et skovområde. Det er ikke et sted, man går normalt, så personen har vel været på skovudflugt eller lignende,« siger vagthavende betjent Pontus Sandulf til Aftonbladet.

Politiets teknikere er ved at undersøge området. Det er uklart, om der ligger en forbrydelse bag.

Det vides heller ikke, hvor længe knoglerne har ligget der.

Politiet vil forsøge at indsamle knoglerne og koble dem til en person, lyder det.