Venezuelas hær har fået ordre til at blokere for nødhjælp, der står klar på lastbiler i Colombia og Brasilien.

Oppositionen i Venezuela meddeler lørdag, at lastbiler med nødhjælp er ved at køre ind fra Brasilien og Colombia.

Det er foreløbig ikke bekræftet af andre kilder.

Men lastbiler med nødhjælp til Venezuela vil blive tømt ved Simon Bolivar-broen på den colombianske side af grænsen. Det oplyser Colombias migrationskontor.

En menneskekæde vil herefter bringe nødhjælpen over grænsen.

Venezuelas hær har af præsident Nicolas Maduro fået ordre til at forhindre nødhjælpen i at nå ind i Venezuela. Regimet anser det for at være et plot, som oppositionens selvudråbte præsident, Juan Guaidó, og USA har brygget sammen i et forsøg på at vælte Maduro.

Guaido blev lidt tidligere på dagen set på den colombianske side af grænsen. Her hang han på ydersiden af førerhuset på en lastbil, der var på vej frem til grænsen med nødhjælp i lasten.

Guaido blev i en række medier citeret for at sige, at den første nødhjælp allerede var kørt ind.

/ritzau/Reuters