Lørdag blev en britisk kvinde overfaldet og stukket ned foran sin femårige søn i Withington, Manchester.

Siden drabsforsøget fandt sted, har politiet iværksat en storstilet jagt på gerningsmanden, og nu er menneskejagten forbi, oplyser Greater Manchester Police i en pressemeddelelse. Her er en 17-årig mand er anholdt i sagen. Teenageren er sigtet for drabsforsøg, efter hvad politiet kalder et ‘ondskabsfuldt og uprovokeret angreb'. Kvinden blev hastet til hospitalet og var kort efter hændelsen i stabil tilstand.

Kvindens barn blev tilset af nødhjælpspersonalet på stedet. De kunne fortælle, at drengen ikke havde synlige kvæstelser efter overfaldet.

Greater Manchester Police oplyser desuden, at man endnu ikke til et motiv bag drabsforsøget.

Efter et stort politiopbud, hvor de har indsamlet beviser på gerningsstedet, kan politiet fortælle, at området nu igen er sikkert. Efterforskningen fortsætter dog i jagten på beviser.

Selv om politiet har anholdt den formodede gerningsmand, opfordrer de stadig lokalsamfundet til at kontakte dem med flere informationer i sagen.

»Hvis du har oplysninger, der kan hjælpe betjentene med deres undersøgelser, bedes du kontakte politiet,« siger efterforskningsleder John Robb.