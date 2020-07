Svenske medier beretter fredag aften om en skudepisode i Uppsala, der har fået politiet til at indlede en jagt efter to mistænkte.

Det skriver Expressen og Aftonbladet.

Politiet har bekræftet, at en person er blevet ramt af skud og bragt til hospitalet.

Vedkommendes tilstand er ukendt.

Øjenvidner forklarer overfor medierne, at adskillige skud er blevet affyret. Et øjenvidne fortæller, at vedkommende hørte 8-10 skud, mens en anden hørte 15-20.

»Det lød som fyrværkeri. Jeg gik i panik og cyklede hjem, så hurtigt jeg kunne,« siger et unavngivet øjenvidne til Aftonbladet.

Uanset hvad er det svenske politi massivt til stede med patrulje og helikoptere ved parken Gránby i Uppsala i det østlige Sverige, hvor personen, en mand, er blevet ramt.

Ifølge Aftonbladet har politiet igangsat en større menneskejagt efter to personer, der er mistænkt for at have affyret skuddene. Begge personer er formentlig bevæbnede, skriver mediet.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderierne omkring klokken 19 fredag aften.

Opdateres...