Politiet i London sætter nu alt ind på at finde gerningsmanden bag to bemærkelsværdige og opsigtsvækkende angreb på to uskyldige borgere.

Inden for bare ti dage er en kvinde og en mand således blevet ramt af en pil fra en armbrøst i kvarteret Shoreditch.

»Der er igangsat en betydelig indsats for at finde den person, der står bag disse angreb,« siger politichefen James Conway.

Politet er overbevist om, at de to angreb hænger sammen.

Både på grund af det usædvanlige våben, der er brugt i begge tilfælde, samt det faktum, at ofrene blev ramt på samme tidspunkt af dagen samt inden for en radius af kun 60 meter:

14. marts kl. 19.27 blev en 20-årig mand ramt i nakken.

4. marts kl. 19.44 blev en 44-årig kvinde ramt i hovedet.

Ingen af skaderne bliver karakteriseret som været livstruende, og begge ofre er ikke længere indlagt.

»Jeg kan forstå, hvis de lokale beboere er bekymrede over episoderne, men vi vil opfordre folk til at fortsætte deres daglige gøremål,« siger politichef James Conway i en pressemeddelelse.

I gadelivet vil det dog være tydeligt, at der er iværksat en større menneskejagt for at finde gerningsmanden.

»Hen over weekenden vil man se en øget tilstedeværelse af politiet, da vi har dedikeret flere betjente til at finde den, der står bag angrebene, så folk kan føle sig så sikre som muligt,« lyder det fra politichefen.

Samtidig leder politiet efter vidner til hændelserne, mens overvågningskameraer fra området også er i færd med at blive tjekket.