Han kastede den lille pige i asfalten, som var hun en kludedukke.

Det kvindelige vidne var ikke i tvivl om, hvad der var ved at ske, da hun onsdag så en mand flå en lille pige ud af en bil og begynde at smide med hende.

Helt tilfældigt var kvinden et af de nærmeste vidner, da den 35-årige Abdul Shokoor Ezedis overfaldt en mor og hendes to døtre i Clapham i det nordlige London.

»Så var det, at min partner kastede sig ind og tacklede ham, tog fat i hans ben og faldt til jorden, som var det en tackling i rugby.«

Can you help us locate Abdul Ezedi?



Our teams are working with many others around the clock.



Dozens of people have passed on information.



If you can help call 020 7175 2784 or 999 in an emergency. pic.twitter.com/N3xyEVPl8g — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 3, 2024

Kvinden, som ikke er navngivet i de britiske medier, er i 50'erne.

Hendes mand fortæller i avisen The Sunday Times, hvordan hans kones hurtige indgriben var medvirkende til at redde den lille pige.

»Jeg er ikke i tvivl om, at hvis min kone ikke var trådt til, så ville barnet ikke længere være hos os, og hvis vores andre naboer ikke straks havde taget familien og vasket dem (fri fra syre, red.), så ville deres skader have været langt værre.«

Kvinden reddede det lille barn, men det fik store konsekvenser for hendes selv, at hun uden tøven kastede sig mod gerningsmanden og forsøgte at stoppe ham.

The search for Abdul Ezedi continues



Searches have taken place at two addresses in east London and three in Newcastle.



Met police have today releasing footage of officers entering one address in Newcastle where empty containers with corrosive warnings on the labels were pic.twitter.com/Ljg0neHYBc — London & UK Street News (@CrimeLdn) February 3, 2024

Hvad hverken hun eller de andre chokerede vidner på stedet vidste var, at han også smed om sig med en ætsende syre.

Ægtemanden fortæller avisen, hvordan væsken »brændte begge øjeæbler« på hans kone, og at hun derfor siden har været til specialister hver dag.

Også moderen og de to døtre blev ramt af syren.

Den 31-årige kvinde i en grad, så politiet siden har karakteriseret hendes skader som »livsændrende.«

Siden har Metropolitan Police jagtet manden over hele den britiske hovedstad og efterlyst ham med billede.

Her ses det tydeligt, at også gerningsmanden selv blev ramt af den ætsende væske.

Lørdag offentliggjorde politiet endvidere optagelser fra en ransagning fra en adresse i Newcastle, hvor der blev fundet emballage fra kemiske væsker.

Sky News skriver, at yderligere undersøgelser nu skal klarlægge, hvorvidt det var den syre, som blev brugt til angrebet.

Et overvågningskamera har taget dette billede af Abdul Shokoor Ezedi umiddelbart efter overfaldet på kvinden og hendes to børn. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Et overvågningskamera har taget dette billede af Abdul Shokoor Ezedi umiddelbart efter overfaldet på kvinden og hendes to børn. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Flere britiske medier har siden beskrevet gerningsmanden som asylansøger fra Afghanistan.

Han kom angiveligt illegalt ind i Storbritannien i 2016 efter at have gemt sig på en lastbiltransport.

I 2018 blev han dømt for en seksualforbrydelse, men i 2021 fik han opholdstilladelse.

Ifølge avisen The Sun havde han i løbet af sin tid i England konverteret til kristendom og risikerede derfor forfølgelse i sit hjemland, hvis han blev sendt ud af landet.

Motivet til syreangrebet på kvinden og hendes to børn er endnu ikke kommet frem, men ifølge britiske medier havde moderen en relation til gerningsmanden.