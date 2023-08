En international menneskejagt har været i gang i dagevis, efter at britisk politi har fundet tiårige Sara Sharif død i et hus i den sydengelske by Woking.

Nu retter politiet søgelyset mod et land, der ligger mere end 6.000 kilometer væk.

Det viser sig nemlig, at tre personer, som kendte Sara Sharif, fløj til Pakistan få timer før pigen 10. august blev fundet død – på envejsbilletter, som var blevet booket umiddelbart før afrejsen.

Det skriver Sky News.

Samme dag, som Sara Sharif blev fundet død, meldte det lokale politi, at man betragtede dødsfaldet som mistænkeligt og derfor betragtede det som et mord.

Politiets mistanke rettede sig hurtigt mod de tre personer, som politiet nu gør alt for at fange.

»Vi har identificeret tre personer, vi gerne vil tale med i forbindelse med vores efterforskning, og ud fra vores undersøgelser mener vi, at de forlod landet onsdag den 9. august,« fortalte kriminalinspektør Debbie White ifølge Sky News 11. august.

Om det er de samme tre personer, som fløj til Islamabad i Pakistan kort før pigen blev fundet død under mystiske omstændigheder, fremgår ikke.

Men det britiske politi vil gerne afhøre personerne og arbejder sammen med internationale partnere i et forsøg på at finde dem.

Ifølge britiske medier boede der en pakistansk familie med seks meget små børn i huset, hvor Sara Sharif blev fundet død. De var flyttet ind for nylig.

Lokale borgere har lagt blomster uden for familiens hus, og mordet har chokeret den lille by.