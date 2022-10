Lyt til artiklen

Britisk politi har delt et billede af person, som er mistænkt for at have skubbet en anden person ud foran togskinner.

Det skriver Sky News og tilføjer, at en menneskejagt er i gang.

Hændelserne, som politiet mistænker den eftersøgte mand for, skete begge torsdag i undergrundsbanen i London.

Klokken 11.50 lokal tid blev en mand overfaldet ved Baker Street Station.

Og kort efter skete et andet overfald. Denne gang blev offeret skubbet ud foran et metrotog, skriver Sky News.

Ingen af de forurettede kom alvorligt til skade.

Ikke desto mindre er politiet gået ud med et foto af den formodede gerningsmand.

»På grund af disse bekymrende hændelser, vil vi gerne finde manden hurtigst muligt, og derfor har vi brug for offentlighedens hjælp.«

»Hvis du ser nogen, som matcher med billede, så kontakt politiet omgående. Men lad være med at tage kontakt til ham,« udtaler Paul Watts, politikommissær ved politiet i London.

Samtidig opfordrer politiet i London borgere, der bevæger sig ud fredag, til at være på vagt og passe på sig selv.