Lørdag blev en 24-årig kvinde stukket ned ved højlys dag i Withington, en forstad til Manchester, mens hun var ude og gå en tur med sin søn.

Kvinden blev under angrebet ramt i benet og blev hastet til hospitalet, hvor hun fortsat er indlagt i stabil tilstand.

Hendes søn blev tilset af et redningskorps på gerningsstedet, som hurtigt kunne konstatere, at han ikke havde nogen synlige skader.

Greater Manchester Police kalder i en pressemeddelelse angrebet 'brutalt og uprovokeret' og oplyser, at de behandler det som et mordforsøg.

Derfor har politiet offentliggjort overvågningsbilleder af den formodede gerningsmand, som fortsat ikke er blevet anholdt.

Kort efter angrebet stak han af til fods.

»Jeg har forståelse for, at dette vil skabe bekymring i lokalsamfundet og blandt borgerne, men vil gerne forsikre offentligheden om, at vi gør alt i vores magt for at opspore den formodede gerningsmand og sikre, at han bliver straffet,« siger efterforskningsleder, John Robb, i pressemeddelelsen.

Efterforskningslederen oplyser, at borgerne i området vil opleve et stort politiopbud i området den næste stykke til i forbindelse med de videre undersøgelser.

Borgerne opfordres til at tage kontakt til politiet, hvis de har nogen bekymringer eller forespørgsler.

Politiet vil desuden gerne høre fra borgere, som har set noget eller har viden, som kan hjælpe deres efterforskning.