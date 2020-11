Politiet i Wauwatosa i Wisconsin får assistance af en lokal FBI-afdeling i jagten på gerningsmand i det nordlige USA.

Gerningsmanden, hvis identitet endnu er ukendt, skød og sårede otte personer i et storcenter i Wauwatosa omkring klokken 15 lokal tid ifølge CBS News – fredag aften dansk tid.

Efterfølgende har politiet afhørt vidner, talt med sårede og ledt intensivt efter manden ansvarlig for skyderiet.

Indtil videre har man dog ikke fundet gerningsmanden, melder politiet i Wauwatosa.

Politiet sikrer stedet efter skyderiet. Foto: SCOTT OLSON

»Men vi vil fortsætte flittigt med at afhøre vidner, samt de sårede i skyderiet, i jagten på at identificere gerningsmanden,« skriver politiet på Twitter.

Her skriver man også, at man på baggrund af den indledende efterforskning mener at vide, at skyderiet ikke var tilfældigt.

Det menes at være sket som følge af et skænderi. Yderligere detaljer om dette har endnu ikke set offentlighedens lys.

Ingen af de otte tilskadekomne er i livsfare efter skyderiet.

Gerningsmanden beskrives som en 'hvid mand i 20- eller 30'erne'. Det er ikke oplyst, om han forlod stedet til fods eller i et køretøj.

Han forlod storcentret, The Mayfair Mall, inden en politistyrke på omkring 75 betjente ankom på stedet. Senere tilsluttede en lokal FBI-afdeling i Wauwatosa stedet og assisterer fremadrettet efterforskningen.

Ikke desto mindre har skyderiet rystet byen.

»Vores tanker går til vores samfund, især dem der blev såret og påvirket af hændelsen i dag. Hændelser som disse ryster samfundet, og vi vil fortsætte med at være forpligtet til at beskytte dem, der bor og besøger Wauwatosa,« lyder meldingen fra politiet.

75 politietfolk fra Wauwatosa blev kaldt ud til gerningsstedet. Foto: TANNEN MAURY

CBS News har efterfølgende talt med et øjenvidne, Jill Wooley, der besøgte storcentret med sin 79-årige mor, og over for mediet deler hun chokerende beskrivelser af hændelsen.

»Jeg vidste med det samme, at der var tale om skud – og de blev ved med at komme. Én efter én. Vi smed os med det samme på gulvet,« siger hun til mediet.

The Mayfair Mall blev imidlertid lukket lige efter skyderiet.

Også hele lørdag er det fortsat lukket som følge af efterforskningen.