Britisk politi har udsendt billedemateriale på en person, der eftersøges efter en person blev dræbt og syv blev såret i knivstikkerier i Birmingham natten til søndag.

Politiet i West Midlands meldte søndag morgen ud om en 'større hændelse', hvor en person har stukket i alt otte personer i det centrale Birmingham mellem 00.30 og 02.30 lokal tid.

Efter at have efterforsket og samlet bevismateriale fra fire gerningssteder i den engelske storby og gennemset overvågningsmateriale fra områderne, har politiet nu udsendt video af personen, de i øjeblikket jagter.

»Vi har arbejdet hele dagen på at trewle overvågningsbilleder igennem og tale med vidner for at sikre, at vi kan dele den bedst mulige video og billeder af manden, vi gerne vil tale med,« siger Steve Graham fra West Midlands Police i en pressemeddelelse.

Politiet blev tilkaldt i alt fire gange natten til søndag på grund af knivstikkerier i det centrale Birmingham, og politiet forbinder alle fire episoder til den samme person.

I øjeblikket er der intet, der tyder på, at gerningsmanden har haft noget specielt motiv, at det skulle have relation til terror eller bandemiljø eller lingnende, og poltiiet kalder derfor knivstikkerierne for 'tilfældige'.

Der er ikke delt yderligere informationer om den eftersøgte mand udover billedematerialet.

Den dræbte er en 23-årig mand, der blev stukket ned på Irving Street. Derudover er en 19-årig mand og en 32-årig kvinde i kritisk tilstand. De øvrige fem sårede er i alderen 23-33 år, hvoraf to ifølge politiet er blevet udskrevet.