Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En kvinde er blevet skuddræbt, og fire er sårede efter et skyderi på en pub, der juleaften var propfyldt med folk.

Det skriver britiske medier søndag, herunder BBC og Sky News.

Skyderiet er sket på en pub i Wallasey Village i det nordvestlige England klokken 23.30 lokal tid.

En 26-årig kvinde blev ramt af skud i hovedet og hurtigt fragtet til et nærliggende hospital, hvor hun døde af sine kvæstelser.

Derudover blev fire mænd ramt. En 28-årig mand er i kritisk tilstand, mens tre mænd på henholdsvis 22, 24 og 33 også blev ramt. De tre har ikke livstruende skader.

»Vi er på et meget tidligt stadie i efterforskningen, men vi tror ikke, kvinden har været et mål. Hun var ude og nyde julen med sin søster og venner i det, der skulle have været en fredelig stund.«

»Hvad hendes familie nu skal igennem er ubærligt,« siger Sue Coombs, der er en del af efterforskningen, ved en pressekonference 1. juledag.

Gerningsmanden flygtede fra stedet, og adskillige politienheder er i højeste beredskab i menneskejagten:

»Vi har allerede fået en overvældende respons fra offentligheden i jagten på morderen. Hovedsageligt fra de folk, som var inde på pubben, men vi har brug for flere informationer,« siger politichef i Merseyside-regionen Jenny Sims.

Hun tilføjer:

»Jeg opfordrer folk til hurtigt at komme frem med informationer, så dem, der står bag dette frygtelige mord, bliver stillet til ansvar.«

Politiet tilføjer, at gerningsmanden skød gennem en rude til pubben, hvorefter vedkommende flygtede i en mørk bil.

Også pubben, hvorpå skyderiet fandt sted, har udsendt en erklæring:

»Vores tanker er med vores kunder, deres familie og venner – og i særdeleshed er vores hjerter med familien til personen, der har mistet livet.«