Restauranter, barer, golfbaner, vandland, kontorfællesskaber og lejligheder.

Det var, hvad den kinesiske ejendomsgigant Country Garden havde i tankerne, da de i 2016 begyndte projektet 'Forest City' i Malaysia. Men virkeligheden er en helt anden.

Det skriver BBC.

Tanken var at skabe en miljøvenlig by, der skulle huse en million mennesker som blev markedsført som 'menneskehedens drømmeparadis.'

Men otte år senere er knap én procent af boligerne beboet, gaderne er tomme, og mange af tilflytterne har fået benene på nakken og er flyttet væk.

Menneskehedens drømmeparadis bliver i stedet kaldt for en 'spøgelses-by,' skriver mediet.

Tilbage i 2016 var der høj kurs i den kinesiske byggebranche, derfor var det heller ikke et problem at finansiere projektet til 100 milliarder dollar.

Men nu er situationen en helt anden.

De kinesiske myndigheder frygtede nemlig, at boligboblen ville briste efter et marked, hvor udviklere glædeligt har taget lån gennem flere år. Derfor blev der i 2021 indført nogle strenge restriktioner.

Det betyder, at gigantselskaber som Country Garden nu er løbet tør for midler til at færdiggøre igangværende projekter.

Country Garden mener, at situationen på ejendomsmarkedet i Kina blot er 'støj,' og at 'Forest City' stadig kører på skinner i det tempo, de havde forventet, skriver mediet.

Og det er til trods for en gæld på knap 200 milliarder dollar.

'Forest City' ligger på en halvø på Malaysias sydkyst.

Krisen kan også mærkes hos andre ejendomsselskaber i Kina. Evergrande, der er Kinas største ejendomsselskab, er verdens mest forgældede ejendomsselskab.