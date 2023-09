Resultatet af meningsmålingen kom i den grad bag på analytikeren.

»Nogle gange sker der det, at jeg kigger på meningsmålinger og tænker 'hvad pokker foregår der?' Og det her er et af de tilfælde,« siger CNNs Harry Enten, der er senior data-reporter.

I den pågældende undersøgelse er republikanske vælgere blevet stillet et spørgsmål, der omhandler både Donald Trump og optøjerne i Kongressen, der fandt sted 6. januar 2021. Det skriver CNN.

De skulle tage stilling til følgende: 'Var det venstrefløjen, der stod i spidsen for 6. januar-optøjerne for at få Donald Trump til at fremstå dårligt?'

»Republikanske vælgere ser ikke ud til at give Trump skylden for noget som helst, og det inkluderer 6. januar,« lyder det fra CNN-eksperten. Foto: Amr Alfiky/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere »Republikanske vælgere ser ikke ud til at give Trump skylden for noget som helst, og det inkluderer 6. januar,« lyder det fra CNN-eksperten. Foto: Amr Alfiky/Reuters/Ritzau Scanpix

Her svarede 51 procent, at det var det.

30 procent er uenige, mens 18 procent ryger i ved ikke-kategorien.

CNNs Harry Enten har svært ved at forstå, at mere end halvdelen af de de adspurgte republikanere altså mener, at det var Donald Trump-modstandere, der stod bag de voldsomme begivenheder i Washington.

»Det er en konspirationsteori. Det er latterligt. Men det er dér, den republikanske base er lige nu,« siger han:

Sådan så det ud, da Kongressen blev stormet. Foto: Michael Reynolds/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud, da Kongressen blev stormet. Foto: Michael Reynolds/EPA/Ritzau Scanpix

Faktum er, at størstedelen af de 840 personer, der blev arresteret i forbindelse med optøjerne, var Trump-tilhængere. Det har den amerikanske anklagemyndighed meldt ud.

Ligeledes har FBI understreget, at der ikke har været beviser på, at venstrefløjsbevægelser – som eksempelvis Antifa – skulle have klædt sig ud som Trump-supportere den dag.

Og de meget lange fængselstraffe, der i de seneste dage under stor mediebevågenhed er blevet uddelt til deltagere i tumulten, har være idømt medlemmer af den højreekstremistiske Proud Boys-gruppering.

Alligevel har et flertal af de republikanske vælgere i undersøgelsen den modsatte opfattelse.

»Det giver en meget god forståelse af, hvorfor Trump i måling efter måling efter måling er så langt foran i det republikanske felt,« siger CNNs Harry Enten.

Og det er den tidligere præsident altså stadig. Også selvom han efterhånden er viklet ind i fire alvorlige retssager.

I en kun få dage gammel meningsmåling hos Wall Street Journal har han 59 procent af opbakningen i forhold til de øvrige republikanske kandidater. Nummer to, Ron DeSantis, har 13 procent.

I en ligeledes spritny meningsmåling fra CNN har han 52 procent af de republikanske vælgere bag sig. Ron DeSantis har her 18 procent på andenpladsen.

Fem personer døde som følge af angrebet på Kongressen. Mere end 140 politifolk kom til skade.