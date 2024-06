Det højreorienterede parti Italiens Brødre står til mellem 26 og 30 procent af stemmerne i Italien.

Den italienske premierminister Giorgia Melonis parti Italiens Brødre står til at blive størst ved EU-parlamentsvalget i Italien med mindst 27 procent af stemmerne.

Det viser tidlige prognoser ifølge nyhedsbureauet AFP.

Imens står oppositionspartiet Det Demokratiske Parti (PD) til at blive toer med over 23 procent.

Højreorienterede Meloni stillede selv op ved EU-parlamentsvalget for sit parti i et forsøg på at vinde flere stemmer.

Meloni har afvist at flytte til Bruxelles, hvis hun bliver valgt, ligesom det ikke forventes, at hun vil tage en plads i parlamentet.

Italienske stemmesteder lukkede som de sidste i Europa klokken 23, efter at landet havde afholdt valg over to dage.

Ved det seneste EU-parlamentsvalg i 2019 endte Italiens Brødre blot med 6,4 procent af stemmene.

Men ved landets parlamentsvalg i 2022 tog partiet et gevaldigt spring fremad og fik 26 procent af stemmerne. Dermed kan søndagens EU-valg give yderligere vind i sejlene til Meloni.

Imens har Matteo Salvinis parti Lega oplevet en gedigen nedtur.

I 2019 endte Lega med over 34 procent af stemmerne, men søndag står det til omkring otte procent.

Italiens Brødre er udsprunget af en bevægelse, der blev dannet af støtter af Benito Mussolini, den tidligere fascistiske leder af Italien. Det bliver derfor beskrevet som et parti med fascistiske rødder.

Da Meloni var i opposition, sagde hun, at Italien skulle ud af eurozonen, og da hun blev valgt i 2022, var der løftede øjenbryn i flere europæiske lande.

Som premierminister har hun dog stået i spidsen for en langt mere proeuropæisk linje end ventet.

Blandt andet i Ukraine-spørgsmålet har hun vist sig at være på linje med en række andre europæiske lande.

Både Frankrigs Marine Le Pen på højrefløjen og Ursula von der Leyen inde mod midten har rakt hånden ud mod Meloni i håb om et samarbejde i Europa-Parlamentet.

/ritzau/