Selvom Hamas aldrig kommer til at vinde en militær krig mod Israel, har de formentlig allerede opnået det, de gerne ville have.

Det fortæller Steffen Jensen, der har arbejdet som Mellemøstkorrespondent i mere end tredive år.

Lørdag morgen er der ifølge Hamas blevet affyret mere end 5000 raketter mod Israel fra Gazastriben. Derudover er flere grupper af bevæbnede mænd trængt ind i landet. Her har de lørdag morgen og formiddag skudt mod civile, og ifølge flere meldinger taget flere gidsler.

Steffen Jensen fortæller, at det, der sker lige nu i Israel, er meget spektakulært.

»Det er sket før, at små grupper af Hamasfolk er trængt ind i Israel. Men at det er lykkes for så mange at trænge ind, det erindrer jeg ikke at have set før,« fortæller han til B.T.

Ifølge Steffen Jensen er der stort set ingen chance for, at Hamas vinder et militært opgør mod Israel. Men spørger man den mangeårige Mellemøstkorrespondent, er det heller ikke det, de forsøger på.

»Israel vil jo sætte alt ind på at slå dem ned så hurtigt som muligt. Og det bliver slået ned. Det er der ingen tvivl om, og det ved Hamas jo godt. Men for Hamas er målet sådan set allerede nået,« siger han.

Journalist Steffen Jensen er, efter mange år som blandt andet mellemøstkorrespondent for TV2/DANMARK, gået på pension Steffen Jensen og hustruen Leah er flyttet hjem til Danmark, hvor de bor naturskønt på Langeland. Steffen Jensen har som journalist arbejdet for Berlingske Tidende, Weekendavisen, Det Fri Aktuelt, DR, Radioavisen og TV2/DANMARK.

Ifølge flere palæstinensiske medier er flere israelske gidsler allerede blevet bragt til Gazastriben. Og selvom Israel er Hamasstyrkerne militært overlegne, betyder det ikke, at den del af kampen nødvendigvis er overstået på kort tid, fortæller Mellemøstkorrespondenten.

»Kampen på slagmarken kommer til at stoppe relativt hurtigt. Men kampen i medierne og den kamp, der kommer til at foregå med billeder og videoer af Israelske gidsler i Gazastriben, og hele den politiske ballade kommer til at køre et langt stykke tid,« lyder det.

Og det kan meget vel være selve målet for Hamas, forklarer Steffen Jensen

»De rammer den israelske regering på et meget blødt punkt. Nu kommer regeringen til at sidde med nogle forældre, der hele tiden er på nakken af dem, og et civilsamfund, der kræver handling. Det presser israelerne,« siger Mellemøstkorrespondenten.

Udover at presse den israelske regering politisk fortæller Steffen Jensen, at selve det at vise handling i kampen mod Israel kan vinde bevægelsen popularitet i den palæstinensiske befolkning.

»Der er et raseri blandt den palæstinensiske befolkning over at der ikke sker noget. Der er ikke nogen fredsproces, og ikke nogen udsigt til en ændring af deres miserable situation. Så alene det at kunne give israelerne en lille smagsprøve på den smerte, de oplever hver eneste dag, det er nok for dem til at sige, at 'nu har de allerede nået deres mål',« fortæller Steffen Jensen.