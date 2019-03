Algeriets præsident stiller ikke op til næste valg, men det er svært at sige, hvad resultatet så bliver.

Noget historisk kan være undervejs i Algeriet.

Det mener Rasmus Boserup, der er tidligere seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) med stor indsigt i Mellemøsten. Han kommenterer situationen, efter at landets siddende præsident mandag aften har meddelt, at han ikke stiller op til det kommende valg.

- Det er ikke vanvittigt overraskende, at han alligevel ikke stiller op til valget. Det spændende er at se, hvad det er for en proces, som det her får sat i gang, siger Rasmus Boserup.

Der har været store folkelige protester mod præsident Abdelaziz Bouteflika, efter at han meddelte, at han ville gå efter en femte præsidentperiode.

Hvad der kommer efter Bouteflika er dog svært at svare på, mener Rasmus Boserup.

- Der er ikke som sådan en samlet opposition, der er klar til at tage over. Men der er nogle kandidater. Hvordan det vil udvikle sig, er også svært at sige, for man ved reelt ikke så meget om, hvad algerierne mener.

- Man har nemlig en notorisk lav valgdeltagelse på omkring 20 procent i Algeriet. Så hvad der kommer til at ske, hvis de pludselig begynder at gå til stemmeurnerne, er svært at sige, siger Rasmus Boserup.

Bouteflika er den længst siddende præsident i Algeriets historie.

