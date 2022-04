I 15 år havde Melissa Elizabeth Lucio ventet på denne dag.

Eller mere præcist: Hun har frygtet den.

Onsdag var nemlig dagen, hvor den 53-årige kvinde fra Texas skulle have spist sit sidste måltid, sagt sine sidste ord og taget sine sidste åndedrag, inden hun skulle stedes til evigt hvile med en dødelig indsprøjtning.

Men blot to dage før, at Melissa Elizabeth Lucio som den første latinamerikanske kvinde nogensinde skulle henrettes i delstaten Texas, blev hun reddet af en domstol.

Henrettelsen blev udsat, og flere nye beviser og vidneudsagn i hendes sag skal nu undersøges nærmere. Det skriver flere internationale medier. Blandt dem The New York Times.

Tilbage i februar 2007 døde Lucios blot to år gamle datter Mariah under tragiske omstændigheder:

Den lille pige faldt – ifølge Melissa Elizabeth Lucio – ned af en trappe og døde to dage senere af sine kvæstelser.

Kort efter blev Melissa Lucio – som var gravid med tvillinger og både i chok og dyb sorg over datterens død – afhørt i fem timer og efter eget udsagn presset til at tilstå drabet. Anklagen lød, at den lille piges skader i virkeligheden stammede fra slag og ikke fra et fald.

Hendes daværende mand og far til datteren Mariah, Roberto Alvarez, blev dømt fire års fængsel for at have undladt at sørge for lægehjælp.

Under den første lange afhøring af Melissa Lucio sagde hun mere end 100 gange, at hun ikke havde dræbt datteren. Til sidst kom dog ordene, som har forfulgt hende lige siden:

»Jeg tror, jeg gjorde det.«

Det blev tolket som en tilståelse og var med til at få hende dømt til døden.

Henrettelsen var planlagt til at blive gennemført onsdag, men bare to dage før hendes henrettelse kom der godt nyt til den dødsdømte kvinde:

Court of Criminal Appeals skrev i en tre sider lang afgørelse, at flere af de påstande, som Lucios forsvarer har rejst, bør efterprøves ved en lavere domstol.

De går blandt andet på, at anklagemyndigheden skulle have benyttet sig af et eller flere falske vidneudsagn og tilbageholdt beviser, der kunne være til hendes fordel.

Lige siden sin første afhøring har Melissa Lucio selvv fastholdt sin uskyld.

Sagen går altså nu tilbage til en lavere retsinstans, der vil gennemprøve forsvarerens påstande, og mens de undersøgelser står på, er henrettelsen udskudt på ubestemt tid.

»Jeg takker Gud for mit liv,« siger Lucio i en erklæring efter afgørelsen.

»Jeg er taknemmelig for, at retten har givet mig en chance for at leve og bevise min uskyld. Mariah er i mit hjerte i dag og altid.«

B.T. har tidligere beskrevet Melissa Lucios sag, som du kan læse mere om her.