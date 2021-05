Hele familien Gates har søgt tilflugt på en privat ø i Caribien.

Eller det vil sige: Næsten hele familien.

Én vigtig person mangler nemlig i ferieparadiset på Calivigny Island ved Grenadas sydkyst:

Familieoverhovedet Bill Gates.

(Arkivfoto)

Mandag ramte nyheden om skilsmissen mellem et af verdens rigeste ægtepar, Bill og Melinda Gates, alverdens avisforsider.

27 år som mand og kone og tre børn blev det til, før IT-milliardæren og hans hustru valgte at gå hvert til sit.

Ifølge kendissitet TMZ har annonceringen af skilsmissen været nøje planlagt gennem længere tid.

Således har Melinda Gates og hendes tre voksne børn, 18-årige Phoebe Adele, 21-årige Rory John og 25-årige Jennifer Katharine og deres kærester, søgt tilflugt på øen for at undgå offentlighedens søgelys.

Bill Gates og Melinda Gates i 2007.

Og skulle du have fået lyst til en tur på sådan en privat ø i Caribien, så er det altså ikke bare coronapandemiens rejserestriktioner, der kommer til at spænde ben for dig:

En enkelte overnatning koster sølle 813.000 kroner.

TMZ beskriver bruddet mellem det filantropiske rigmandspar som 'et ikke venskabeligt brud'. Mediet mener også at vide, at grunden til Bill Gates fravær på øen er, at resten af familien har taget Melinda Gates parti.

Ikke desto mindre overførte Bill Gates aktier for næsten to milliarder amerikanske dollars til sin kommende ekskone den dag, hun indgav skilsmissebegæringen.

Bill Gates og Melinda Gates i juli 2009.

65-årige Bill Gates estimeres at være god for over 768 milliarder kroner, hvilket gør ham til en af verdens absolut rigeste mænd.

Formuen er især opbygget gennem Microsoft, som Bill Gates stiftede tilbage i 1975 sammen med Paul Allen.

Bill Gates var direktør i Microsoft indtil 2000, hvor han og Melinda Gates stiftede deres fælles velgørenhedsfond.

På trods af skilsmissen vil Bill og Melinda Gates også fortsætte samarbejdet som formænd i deres velgørenhedsfond, Bill & Melinda Gates Foundation, der har fokus på befolkningssundhed, uddannelse og bæredygtighed, og som med en værdi på omtrent 250 milliarder kroner betragtes som verdens største fond.