Rusland har gennemført utallige bombardementer, siden invasionen af Ukraine begyndte.

Men denne gang er det fuldstændig anderledes.

For nu har Rusland ifølge flere medier foretaget et bombardement … på russisk territorium.

Nærmere bestemt skulle Rusland have bombet den strategisk vigtige hovedvej M4 på vej mod Moskva.

Rusland skulle have foretaget bombardementet i Voronezj-regionen og ramt en kolonne fra lejesoldathæren Wagner – samtidig meldes der om militære kampe mellem det russiske militær og Wagner.

Der florerer videoer på sociale medier, som angiveligt viser angrebet på hovedvejen – en video som blandt andre det ukrainske medie Kyiv Post har delt.

På billederne ses en røgsky rejse sig i det fjerne. Om den stammer fra det påståede angreb mod en Wagner-kolonne på hovedvejen er uvist.

Men både Wagner-gruppen selv og flere internationale medier har skrevet om angrebet.

⚡️The Russian air force is reported to have struck on the M-4 highway, along which the #Wagner PMC units are moving pic.twitter.com/y9UpjQixQA — KyivPost (@KyivPost) June 24, 2023

Derudover har guvernøren i Voronezj-regionen Aleksandr Gusev lørdag bekræftet, at der er kampe mellem de stridende parter i regionen:

»Som en del af antiterror-operationen på Voronezj-regionens territorium, udfører de væbnede styrker i Den Russiske Føderation de nødvendige operationelle og kampforanstaltninger.«

»Jeg vil holde jer opdateret, efterhånden som situationen udvikler sig,« lyder det fra Gusev ifølge CNN.

De lokale myndigheder fraråder også borgerne at benytte hovedvejen M4.

Det sker efter at Prigozjin og Wagner ifølge de russiske myndigheder har indledt et væbnet mytteri.

Wagner-lederen hævdede fredag, at hans tropper var blevet ramt af et russisk missilangreb og havde mistet et stort antal soldater, og samtidig lovede han gengældelse.

Lørdag kom det frem, at soldater fra Wagner havde taget kontrollen over det sydlige militærdistrikts hovedkvarter i storbyen Rostov-ved-Don.

Wagner skulle desuden have taget kontrol over militære faciliteter i Voronezj by, som ligger nord for Rostov-ved-Don og syd for Moskva.

Den russiske sikkerhedstjeneste FSB har opfordret Wagner-soldaterne til at pågribe og indlevere deres leder.

Og lørdag formiddag gik en alvorlig Vladimir Putin på tv for at fortælle det russiske folk, at der var tale om et forræderi, dog uden at nævne Jevgenij Prigozjin ved navn.

