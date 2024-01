»Forlad ikke beskyttelsesrummene!«

Sådan lyder den kontante melding fra borgmesteren i den ukrainske hovedstad, Kyiv, tidligt tirsdag morgen, efter byen er blevet rystet af en række eksplosioner.

»Eksplosioner i byen! Der vil komme mere information senere,« skriver borgmesteren, Vitalij Klytjko, klokken 06.19 i et opslag på beskedtjenesten Telegram.

Det er ikke kun Vitalij Klytjko, der har oplyst om eksplosionerne.

Det samme har også Christopher Miller, der arbejder som Ukraine-korrespondent for mediet Financial Times:

»Højlydte eksplosioner i Kyiv her til morgen. Ukraines forsvar arbejder mod et russisk angreb. Bilalarmer er gået i gang. Luftalarmen begyndte for over en time siden,« skriver han klokken 06.20 i et opslag på det sociale medie X.

Også udenrigskorrespondenten for The Economist, Oliver Carroll, melder om eksplosioner.

Han har på X derudover også delt et billede af sort røg:

»Som jeg frygtede, ser der ud til at have været nedslag i Kyiv – jeg så himlen udenfor blive rød ved en eksplosion. Uklart, hvad der er blevet ramt. Dele af Kharkiv er uden elektricitet,« lyder meldingen fra ham.

As I feared there appear to have been impacts in kyiv - I saw the sky outside turn red with one explosion. Unclear what has been hit. Parts of Kharkiv without electricity. pic.twitter.com/XfbfIBGVsH — Oliver Carroll (@olliecarroll) January 23, 2024

På Telegram skriver Vitalij Klytjko klokken 06.38, at der er meldinger om, at biler og en bygning står i flammer i hovedstadens Sviatoshynskyi-distrikt.

Kort efter oplyser borgmesteren, at en to-etagers erhvervsbygning er brudt i brand i Sviatoshynskyi-distriktet:

»Indtil videre er der syv tilskadekomne for morgenens angreb på hovedstaden. De fleste af dem befinder sig i Solomensky-distriktet. Seks personer blev indlagt på hospitalet, og en såret, en 13-årig dreng, blev behandlet på stedet,« skriver Klytjko klokken 07.12.

