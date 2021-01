Onsdag eftermiddag har der været en eksplosion i centrum af den spanske by Madrid.

Det rapporterer flere lokale medier, skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Der er endnu heller ikke officielle meldinger om tilskadekomne.

Reuters skriver dog med henvisning til et lokalt medie, at der er meldinger om flere dødsfald, samt at en person meldes savnet.

Eksplosionen har fundet sted i en bygning på gaden Calle de Toledo. Som følge af eksplosionen er store dele af bygningen sprunget i stykker.

Årsagen til eksplosionen er endnu ikke blevet bekræftet fra officielt hold.

Men der er ifølge de lokale medier forlydender om, at der har været et gaslæk, som kan have ført til eksplosionen.

/ritzau/