Der er tilsyneladende opstået en brand i Alicante Lufthavn i Spanien.

Det skriver flyselskabet Aena blandt andet.

Un aparatoso incendio se ha declarado en el aeropuerto de Alicante - Elche. Al parecer, el fuego se ha originado y está afectando a la cubierta principal de la terminal. Por seguridad, las autoridades han desalojado la terminal y el aeropuerto no admite vuelos de llegada. pic.twitter.com/EfeyYMEXmX — On The Wings of Aviation (@OnAviation) 15. januar 2020

Foreløbigt skulle lufthavnen være lukket for indgående flyvninger på grund af branden, som har nået en af terminalerne.

Den er i den forbindelse evakueret. Flere fly er blevet omdirigeret til lufthavnen i Valencia.

