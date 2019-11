Flere nyhedsmedier rapporterer, at der er sammenstød i Hongkong mellem politi og aktivister ved hovedindgangen til besat universitet.

Nyhedsbureauet AP skriver, at politiet er trængt ind på campus, mens Reuters rapporterer, at aktivisterne har sat hovedindgangen i brand for at forhindre politiet i at nå ind.

Der affyres tåregas fra politiet, og der er indsat vandkanoner.

/ritzau/