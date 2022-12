Lyt til artiklen

Luftalarmen lyder her på årets sidste dag over hele Ukraine.

Sådan lyder meldingen fra nyhedsbureauet Reuters klokken 12.24.

Samtidig opfordrer myndighederne i landet til, at beboerne søger dækning. Det skriver VG.

Ikke længe efter, at alarmerne begyndte at lyde, skal flere guvernører i Ukraine også have meldt, at Rusland har affyret missiler mod Ukraine, skriver Dagbladet.

På Twitter skriver krigsreporteren Nolan Peterson, der siden 2014 har haft base i Ukraine, at der har været voldsomme eksplosioner i landets hovedstad, Kyiv:

»En række enorme eksplosioner i det centrale Kyiv. Folk spurter for at komme i sikkerhed,« skriver han og tilføjer:

»Det er den højeste serie af eksplosioner, jeg har hørt fra byens centrum, siden krigen begyndte. Virkelig skræmmende.«

Det har ikke været muligt at verificere hans meldinger.

Opdateres...