En mand har tilsyneladende åbnet ild på et universitet i Salt Lake City i den amerikanske stat Utah.

Flere amerikanske medier skriver, at der er meldinger om et skyderi på en parkeringsplads ved University of Utah.

Universitet skriver selv på twitter, at politiet jager en 37-årig mand, som altså stadig er på fri fod.

U of U ALERT: Shooting on campus. Secure-in-place. More info to come. — University of Utah (@UUtah) October 23, 2018

Universitetet advarer de studerende om, at skyderiet måske stadig er i gang og råder dem til at søge i sikkerhed.

Ifølge den lokale good4utah.com er der stadig tale om 'an active scene.'

Den mistænkte skulle ifølge universitets oplysninger være en sort mand, som menes at være til fods.

NOW: I want to reset for a second. We came up here after hearing shots fired on the campus around 9:30. We were standing with officers when they found a body in a car. We are staying in live coverage on @KUTV2News https://t.co/aJ94VNWO6Q @UUtah pic.twitter.com/3zEyP3t7h7 — Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) October 23, 2018

Det lokale politi fik de første meldinger om episoden omrking klokken 21 lokal tid.

Der er forlydender om, at der er blevet fundet et dræbt offer i en bil, ligesom der skulle være tale om et gidsel. De oplysninger er dog ikke bekræftede officielt.

ATTEMPT TO LOCATE: Alert at University of Utah. Suspect description from shooting. @UUtah https://t.co/KAdtzXeFhP — SLC Police Dept. (@slcpd) October 23, 2018

Omkring klokken otte dansk tid skrev universitet på twitter, at den mistænkte er den 37-årige Melvin Rowland.

ATTEMPT TO LOCATE: #homicide suspect Melvin Rowland, 37. Suspect wanted in conjunction with shooting on university campus. pic.twitter.com/BLcEC5ayHp — Univ of Utah News (@UofUNews) October 23, 2018

MORE INFO: Suspect in University of Utah shooting is convicted sex offender. https://t.co/S6WOhrRO5X — KUTV 2News (@KUTV2News) October 23, 2018

#LATEST: We just heard from police:



-suspect is Melvin Rowland

-37 years old

-on the sex offender registry

-victim was female student

-her body was found in a car

-suspect still at large

-shelter-in-place still active pic.twitter.com/RWZeA4wJoP — Brónagh Tumulty (@BronaghTumulty) October 23, 2018

Opdateres...