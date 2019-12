Svensk politi har ifølge svenske medier kort efter kl. 17.30 modtaget melding om skyderi i en indkøbscenter i udkanten af hovedstaden Stockholm.

Ifølge svenske medier oplyser politiet i Stockholm, at man kl. 17.34 fik en telefonisk melding om et muligt skyderi i Kista galleria i den nordvestlige udkant af Stockholm.

Ifølge de første meldinger skulle en person være blevet skudt i benet nær en restaurant, hvad der angiveligt fik andre gæster på stedet til at flygte i en fart.

»Vi har ressourcer på vej til stedet,« oplyser det lokale politis pressetalsmand Towe Hägg til den svenske avis Aftonbladet.

Angiveligt har de første patruljer på stedet ikke umiddelbart kunnet finde noget skudoffer. Derfor er det endnu ikke bekræftet, at der har været hold i anmeldelsen.

Kort efter kl. 18 har øjenvidner på stedet ifølge Aftonbladet forklaret de første politifolk på stedet, at der udbrød en strid mellem en snes personer. Politiet har en mistanke om, at personer på stedet kan have forvekslet lyden af væltende stole og borde med skud.

