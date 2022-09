Lyt til artiklen

Finske myndigheder modtog torsdag formiddag melding om brand ombord på russisk olietanker og sendte derfor redningsfartøjer afsted.

Således skrev kommandocenteret for Helsinkins søberedskab, at man havde modtaget information om en brand på et handelsskib.

Derfor sendte man søredningsfartøjer samt redningshelikoptere til stedet.

Den første melding fra de finske myndigheder gik imidlertid på, at der ikke var synlig røg fra skibet.

Foto: Vesselfinder.com Vis mere Foto: Vesselfinder.com

Man oplyste i samme ombæring, at skibet ligger i et område, som hører under estisk ansvar, og at det derfor var Estland, der ledede redningsaktionen.

Skibet er det russisk indregistrerede Alexia, en olietanker på 250 meter, som var på vej mod Tyrkiet.

Alexia ligger lige nu stille omkring 10 sømil nord for Porkkala.

OPDATERING: Den finske kystvagt meddeler kl. 12.57, at ilden var slukket, da man ankom til Alexia, og at ingen er kommet til skade.