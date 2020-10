Der er registeret et nyt bombardement har ramt regionen Nagorno-Karabakh på trods af våbenhvilen

Syv kraftige eksplosioner rystede byen Stepanakert omkring klokken 23.30 lørdag, skriver nyhedsbureauet AFP ifølge VG. Mediet skriver, at der skulle være lydt en alarm forud for angrebet for at advare beboerne om, at de var nødt til at søge tilflugt i kældre og lignende.

Våbenhvilen har til formål at stoppe kampene mellem Aserbajdsjan på den ene side og Armenien og armenske separatister i regionen Nagorno-Karabakh på den anden side. Desuden skal aftalen gøre det muligt at udveksle fanger og døde.

Konflikten om Nagorno-Karabakh har stået på siden begyndelsen 1990'erne efter Sovjetunionen kollaps.

Våbenhvilen blev forhandlet med hjælp fra Rusland natten til lørdag og trådte i kraft klokken 12 samme dag. Situationen har frem til nu virket betydeligt roligere efter to ugers intens konflikt.

Regionen Nagorno-Karabakh er internationalt anerkendt som en del af Aserbajdsjan, men er i praksis en autonom republik med en armensk befolkning.

