Noget kunne tyde på, at der er noget stort under opsejling ved den østukrainske by Avdijivka.

I hvert fald er områdets borgmester kommet med en ildevarslende melding.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der citerer borgmester Vitalij Barabasjs udtalelser til statslige medier:

»Desværre presser fjenden på fra alle retninger. Der er ikke en eneste del af vores by, der er mere eller mindre rolig,« siger han og tilføjer:

Her ses et billede fra Avdijivka i november sidste år. Foto: Rfe/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra Avdijivka i november sidste år. Foto: Rfe/Reuters/Ritzau Scanpix

»De stormer med meget store styrker.«

Borgmesteren karakteriserer samtidig kampene som 'meget intense' og 'meget vanskelige'.

»Situationen i nogle retninger er simpelthen uvirkelig,« siger han.

Der er ikke yderligere information om sagen i øjeblikket.

Men meldingen kommer blot en dag efter, at det amerikanske magasin Forbes så nærmere på lige netop den by.

I artiklen lyder det, at de ukrainske tropper har holdt stand i Avdijivka – der ligger blot otte kilometer nordvest for det russisk besatte Donetsk – mod russerne i ti år, siden Rusland i 2014 angreb Ukraine.

Men en ukrainske analysegruppe, Frontelligence Insight, vurderer ifølge Forbes nu, at det kan være tid til, at ukrainerne trækker sig tilbage:

»Avdijivkas fald er ikke et spørgsmål om hvis, men hvornår,« lyder det ifølge magasinet i rapporten fra gruppen.

Ifølge Forbes er der 'propagandaværdi' for både Rusland og Ukraine i enten af indtage eller fastholde kontrollen over Avdijivka.

»Den russiske præsident, Vladimir Putin, vil helt sikkert nyde ruinerne som en gave forud for hans manipulerede genvalg i næste måned,« lyder det i artiklen med henvisning til det kommende russiske præsidentvalg i marts:

»Men Avdijivka har også en reel militær værdi. Det er et af Ruslands hovedmål at få fuld kontrol over Donetsk-regionen – og at forhindre Ukraine i nogensinde at befri regionen. Det betyder, at man skal eliminere modstandslommer som Avdijivka, mens man også graver sig ned og styrker den lokale logistik.«

Kort efter, at meldingen fra AFP kom, udsendte det britiske forsvarsministerium sin seneste efterretningsanalyse af krigen i Ukraine – og i analysen er der ligeledes fokus på netop Avdijivka.

»Avdijivka forbliver et primært fokus for de russiske operationer,« lyder det.

»Rusland fortsætter med at angribe de sydøstlige bygrænser, mens bymæssige kampe finder sted fra gade til gade.«

I analysen vurderes det, at de russiske styrker de seneste to uger sandsynligvis har 'roteret' yderligere styrker til Avdijivka-sektoren, hvilket har øget presset på de ukrainske styrker i området.

Imens har de ukrainske styrker fortsat med at udføre modangreb, lyder det.

»Rusland vil nærmest med sikkerhed fortsætte det offensive pres i dette område over de kommende uger,« lyder det i analysen fra det britiske forsvarsministerium.

Der formodes ifølge borgmester Vitalij Barabasj at være færre end 950 mennesker tilbage i Avdijivka - hvilket står i stor kontrast til de omkring 33.000, der boede der, før krigen brød ud i februar 2022.