Han havde en dusør på fem millioner dollar hængende over sit hoved.

Nu forlyder det, at han er afgået ved døden – men de nærmere omstændigheder for det er endnu uklare.

Det skriver nyhedsbureauet AP om det, der sent søndag blev meldt ud af den væbnede islamistiske gruppe al-Qaedas afdeling i Yemen.

Afdelingen har nemlig hævdet, at dens leder – Khalid al-Batarfi – er afgået ved døden.

Gruppen gav dog ikke nærmere detaljer om, hvornår dødsfaldet skal være sket, eller hvad dødsårsagen skal have været.

I en video, som al-Qaedas Yemen-afdeling har offentliggjort, ser man angiveligt Khalid al-Batarfi svøbt i et hvidt ligklæde og al-Qaedas sort-hvide flag.

»Allah tog hans sjæl, mens han tålmodigt søgte sin belønning og stod fast, immigrerede, garnisonerede og førte jihad for Hans skyld,« lyder det i videoen ifølge den amerikanskbaserede SITE Intelligence Group, der overvåger terrorgrupper på internettet.

Khalid al-Batarfi menes ifølge franske Le Monde at have været i 40erne.

Han skal ifølge AP have haft en dusør på fem millioner dollar, svarende til 34 millioner danske kroner, hængende over sig fra den amerikanske regering.

Dusøren blev blandt andet udlovet på baggrund af, at Khalid al-Batarfi har ledet gruppen i Yemen over en årrække.

Han overtog som leder af afdelingen i begyndelsen af 2020, efter den daværende leder, Qassim al-Rimi, blev dræbt af et amerikansk droneangreb.

Yemen-grenen af al-Qaeda er af Washington blevet betragtet som terrornetværkets farligste gren lige siden dens forsøg i 2009 på at bombe et passagerfly over USA, skriver AP.

Afdelingen påtog sig blandt andet også ansvaret for det dødbringende angreb i Paris i 2015 på det franske satiriske ugeblad Charlie Hebdo.

Men deres oversøiske operationer er aftaget i de senere år, lyder det.

Afdelingen kom med meddelelsen om lederens død på tærsklen til ramadanen, som er muslimernes hellige fastemåned, der i Yemen begynder mandag.

I meddelelsen oplyste gruppen videre, at Saad bin Atef al-Awlaki vil overtage rollen som leder.

USA har ifølge AP udlovet en dusør på seks millioner dollar – knap 41 millioner danske kroner – for ham, da han »offentligt har opfordret til angreb mod USA og dets allierede«.