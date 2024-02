»Vi kan nu med sikkerhed sige, at den er i live.«

Det gik galt, første gang en nordkoreansk spionsatellit blev sendt i luften. Det gik galt anden gang. Men nu tyder noget på, at det normalt hermetisk lukkede land kan have opnået succes, da man gjorde forsøget en tredje gang.

I hvert fald i en eller anden udstrækning.

Det vurderer den hollandske satellitekspert Marco Langbroek, der arbejder ved Delft University of Technology i Holland, ifølge nyhedsbureauet Reuters i et nyt blogindlæg.

Her ses den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, efter opsendelsen af 'Malligyong-1' i slutningen af november. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, efter opsendelsen af 'Malligyong-1' i slutningen af november. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Det var tilbage i november, at det lykkedes Nordkorea at sende satellitten 'Malligyong-1' i kredsløb om kloden.

Siden har de statslige medier i det nordkoreanske magtcentrum Pyongyang hævdet, at satellitten skal have fotograferet følsomme militære og politiske steder i blandt andet USA og Sydkorea.

Nordkorea har dog ikke fremlagt beviser for det – og der har været tvivl om, hvor operativ satellitten egentlig har været.

Men i sit blogindlæg skriver Marco Langbroek nu, at han har opdaget ændringer i dens bane.

Her ses raketten, der bar Malligyong-1', blive sendt afsted i slutningen af november. Billedet er udsendt af de nordkoreanske myndigheder. Foto: Kcna/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses raketten, der bar Malligyong-1', blive sendt afsted i slutningen af november. Billedet er udsendt af de nordkoreanske myndigheder. Foto: Kcna/Reuters/Ritzau Scanpix

Og det antyder derfor – forklarer han – at Pyongyang har succes med at kontrollere rumfartøjet.

»Nu kan vi med sikkerhed sige, at satellitten er i live,« skriver han ifølge Reuters.

Han henviser til, at satellitten i perioden fra 19. til 24. februar gennemførte manøvrer for at hæve sin bane.

»Manøvren beviser, at Malligyong-1 ikke er død, og at Nordkorea har kontrol over satellitten – noget, der var omstridt,« forklarer Marco Langbroek.

Men udover at det tyder på, at satellitten er manøvredygtig, er dens funktioner endnu ukendte.

Det er dermed endnu usikkert, om den med succes kan tage billeder, forklarer Marco Langbroek.