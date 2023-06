De russiske myndigheder frafalder nu helt anklagerne mod lejesoldatchefen Jevgenij Prigozjin.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tirsdag oplyser Ruslands føderale sikkerhedstjeneste, FSB, at man har afsluttet efterforskningen af det væbnede oprør, der i weekenden blev ledet af Wagner-gruppen med Jevgenij Prigozjin i spidsen.

Hverken Prigozjin eller nogen af de andre deltagere vil blive sigtet, lyder det.

Den føderale sikkerhedstjeneste oplyser ifølge AP, at efterforskningen viste, at de, der var involveret i mytteriet, 'ophørte med aktiviteter rettet mod at begå forbrydelsen'.

Wagner-soldaterne overtog lørdag flere militære anlæg, mens de rykkede frem mod den russiske hovedstad, Moskva.

Men da de befandt sig omkring 200 kilometer fra byen, blev en aftale mæglet på plads med hjælp fra Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Efterfølgende blev det meldt ud, at en del af aftalen går på, at en varslet sag mod Prigozjin bliver droppet, og at han flytter til Belarus – selvom den russiske præsident, Vladimir Putin, forinden havde stemplet Wagner-lederen som forræder.

Mandag skrev flere russiske medier dog, at sagen mod ham endnu ikke var blevet lukket, og at efterforskningen fortsatte.

Tirsdag formiddag vides det ikke, hvor Prigozjin opholder sig.

Et russisk-registret Embraer Legacy 600-jetfly, som er tilknyttet Wagner-bagmanden, er dog ifølge Flightradar24 fløjet fra Rusland til Belarus.

Det vides dog ikke, hvem der var om bord på flyet, da det foretog flyvningen tirsdag morgen.

Anført af Prigozjin rykkede Wagner-gruppen i weekenden frem mod Moskva. Det skete for at afsætte det, gruppen kaldte 'Ruslands korrupte og inkompetente militærledelse'.

I et 11 minutter langt lydklip udtalte Prigozjin mandag, at oprøret 'handlede om retfærdighed'.

Derudover tilføjede han, at 'marchen' – ifølge ham selv – havde til formål at redde Wagner-gruppens fremtid, ikke at omstyrte magten i Kreml.