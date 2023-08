En dæmning er lørdag aften brudt efter kraftigt regnvejr, og nu er 9-10 landsbyer i fare for at blive oversvømmet.

Det har regnet meget kraftigt tidligere på ugen i dele af det centrale Europa, og det har skabt alvorlige oversvømmelser i både Østrig og Slovenien.

Ifølge Sloveniens miljøagentur Arso faldt der i de nordlige og centrale dele af landet mere end 200 millimeter regn på 12 timer mellem den 3. og 4. august, skriver Floodlist.com.

Det har forårsaget skader på infrastruktur og bygninger, som sandsynligvis kommer til at beløbe sig til mere end 500 millioner euro, skriver østrigske Kurier desuden.

Ifølge danske turister i Slovenien, som B.T. talte med lørdag, er adskillige broer brudt sammen, hvorfor det er blevet vanskeligt at køre hjem nordpå som planlagt.

Men lørdag aften er situationen i Slovenien blevet forværret.

Således rapporterer tv-kanalen RTV Slovenija ifølge Kurier, at 500 mennesker er blevet evakueret fra landsbyen Dolnja Bistrica, som ligger ved Mura-floden i det østlige Slovenien tæt på Kroatien.

Floden Krka er løbet over bredderne og har givet oversvømmelser i Slovenien, her i den sydøstlige del i landsbyen Drama. Foto: Jure Makovec/AFP/Ritzau Scanpix

Det skyldes, at en dæmning ved landsbyen er brudt lørdag aften.

»Vi har taget det absolut nødvendige skridt med evakuering, fordi det er den eneste foranstaltning til at forhindre mulige ofre,« siger civilbeskyttelseschef Srecko Sestan til mediet.

»Hvis vandet begynder at føre jorden væk, vil dæmningen kollapse med det samme, og flodbølgen vil ramme ni eller ti landsbyer,« forklarer han.

Der bliver nu gjort forsøg på at tætne dæmningen med betonklodser, der placeres med helikopter, oplyser myndighederne desuden.

Doljna Bistrica ligger i den røde firkant, Foto: Google Maps

Ifølge RTV Slovenija har floden Mura allerede nået det næsthøjeste niveau, man nogensinde har målt, og niveauet fortsætter med at stige.

Antallet af dødsofre i forbindelse med oversvømmelserne er steget til fire, rapporterer Kurier.

Hans Medom Madsen, en dansker i Slovenien, beretter om, at de lokale er i chok over udviklingen.

»De er spændte på, hvordan infrastrukturen skal op og køre igen. Mange broer kollapser, og folk virker indstillede på, at det kommer til at tage flere år at bygge op igen,« fortalte Hans Medom Madsen lørdag til B.T.