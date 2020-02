Finito! Siden Covid-19 for alvor rykkede ind i Norditalien, er håndsprit blevet hamstret fra apoteker og supermarkeder.

B.T. har tirsdag været forbi fem apoteker i Milano, og alle steder lyder samme besked: »Finito, beklager.«

Er det udsolgt alle steder?

»Ja, men du kan prøve i morgen eller i overmorgen,« lyder beskeden fra en ekspedient på en af apotekerne, uden hun dog selv rigtig tror på det.

Også her melder de alt udsolgt. Endnu et apotek, hvor kunderne går forgæves.

På de fleste apoteker har de tilsyneladende afvist så mange kunder, at de nu i døren har sat skilte op, hvor de beklager, at de både er løbet tør for håndsprit og masker.

Mange kunder når da heller ikke længere end til døren, før de skuffede vender om og fortsætter jagten på den pludselige så populære gel.

Antallet af corona-smittede stiger fortsat i Italien. Tirsdag lød meldingen, at yderligere 51 havde fået konstateret Covid-19 siden mandag aften. Dermed er i alt 283 smittede, mens syv har mistet livet i Italien.

Og det har fået italienerne til i stor stil at gnide hænderne ind i sprit. På bænken. I parken. I metroen. Og før dagens første espresso indtages.

Allerede ude på døren møder kunderne et skilt, der melder om udsolgt af masker og håndsprit. Foto: Sine Bach Jakobsen

Mens virkningen af mundbind eller masker kan diskuteres i forhold til at forebygge smitte, er det da også straks anderledes med den hyppige håndvask og afspritning af hænder.

Ifølge sundhedsstyrelsen i Danmark er ‘god håndhygiejne’ det første og vigtigste råd for at undgå smitte med Covid-19 på rejser.

Lige nu er det så lidt af en udfordring i den italienske storby Milano, hvor også antibakteriel håndsæbe har fået ben at gå på.

Sæbehylderne i flere supermarkeder er stort set tomme.

Det tynder også ud i håndsæberne i supermarkederne.

Hylden med antibakteriel håndsæbe i supermarkedet er helt tom.

Skal du ud at rejse til Italien eller andre steder med risiko for smitte, er det derfor en god ide at tanke op på håndsprit hjemmefra. Det fåes både i butikker som Matas og Normal eller på apoteket.

Masker og mundbind, hvis du selv finder det nødvendigt, kan man f.eks. købe i tre udgaver i Københavns Lufthavn.

Sundhedsstyrelsen i Danmark skriver dog på deres hjemmeside, at der ikke er grund til at bruge mundbind, når man f.eks. er i en lufthavn eller rejser.

Der er nemlig ikke er noget, der tyder på, at mundbind reelt har en effekt på smittespredningen, lyder det fra sundhedsstyrelsen.