Det er nu forbudt at ryge i det centrale Melbourne, og det kan koste 3000 kroner at smide et skod på gaden.

Den australske storby Melbourne har indført rygeforbud i byens centrale forretnings- og shoppingområde.

Det oplyser Melbournes byråd.

Forbuddet er trådt i kraft fredag og betyder, at det koster 100 australske dollar - 456 kroner - for en ryger, hvis vedkommende bliver taget i at pulse i området.

Rygeforbuddet omfatter fortove og veje i området omkring shoppingcentret Bourke Street Mall, som er det mest populære shoppingområde i det centrale Melbourne.

Byrådet oplyser, at forbuddet for nuværende ikke gælder e-cigaretter, men at byrådet overvejer også at forbyde dem i området.

Yderligere vil personer, der smider cigaretskodder på gaden, blive tildelt en bøde på mellem 330 og 660 dollar - det svarer til mellem 1504 og 3009 kroner. Dette gælder ikke kun for den centrale del af byen, men for hele Melbourne.

/ritzau/dpa