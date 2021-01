Melania Trump havde muligheden for at gøre en positiv forskel for Trump embedsperiode, men hun brugte den ikke.

I stedet har hun været præsidentens håndlanger. Hun har blod på hænderne.

»Hun har haft så mange muligheder, som hun ikke brugte. Hun er ansvarlig for det, der foregår nu.«

Så markant udtrykker præsidentfruens tidligere veninde sig i en klumme og et tv-interview efter, at tusindvis af højreradikale Trump-støtter i sidste uge stormede regeringsbygningen.

Donald og Melania Trump. (Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN Vis mere Donald og Melania Trump. (Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN

»Melania Trump har haft en stemme og en platform, og hun har ikke brugt den. Som Førstedame i USA har du mulighed for at tale højlydt. Men indtil nu er intet sket,« siger hun.

Stephanie Winston Wolkoff arbejdede for fru Trump i hendes første tid i Det Hvide hus. Hun var blandt andet med til at arrangere Donald Trumps indsættelse og blev siden førstedamens personlige rådgiver og fortrolige.

Forholdet mellem de to kvinder endte dog brat for nogle år siden på grund af en konflikt om økonomien i netop indsættelsesceremonien, hvor Winston Wolkoff følte, at Trump-parret ofrede hende.

Derfor han hun siden skrevet en afslørende bog på Melania Trump og offentliggjort lydoptagelser af samtaler, de to har haft sammen.

Melania’s Ex-BFF Stephanie Winston Wolkoff Says There’s Blood on Her Hands https://t.co/14ztgAIlH8 — Josh Mankiewicz (@JoshMankiewicz) January 11, 2021

Nu langer den tidligere veninde og betroede medarbejder igen voldsomt ud efter Førstedamen.

Det sker dels i en kronik på mediet The Daily Beast. Dels i et interview med tv-stationen CNN.

I kronikken skriver hun, at Melania Trump har »blod på hænderne.«

»Hun er hans største cheerleader, hans håndlanger. Det er desværre det eneste, hun har gjort,« siger hun uddybende i interviewet med CNN.

Stephanie Winston Wolkoff arbejdede for Trump-parret i flere år. Her ses hun i Trump Tower tilbage i 2016. (Arkivfoto) Foto: Kena Betancur Vis mere Stephanie Winston Wolkoff arbejdede for Trump-parret i flere år. Her ses hun i Trump Tower tilbage i 2016. (Arkivfoto) Foto: Kena Betancur

Fem dage efter optøjerne i og omkring kongressen, udsendte førstedamen mandag en udtalelse, hvor hun fordømte optøjerne.

Men reaktionen fra Melania Trump kommer alt for sent, mener Stephanie Winston Wolkoff.

»Førstedamens udtalelse kommer meget sent. Nogle gange vil jeg sige bedre sent end aldrig. Men hendes ord er tomme. De har ingen mening. Det er det værste af det hele. Det er bare ord. Der har ikke været nogen handling« siger hun.

Melania Trump deltog ikke selv, da hendes mand talte til demonstranterne kort før oprøret. Det gjorde derimod hans to voksne sønner og hans ældste datter.

Førstedamen var angiveligt i gang med at få taget billeder i Det Hvide hus, da Trump-støtter stormede kongressen. Det er faldet en del for brystet.

I sin udtalelse mandag retter Førstedamen en hård kritik mod det, hun kalder »ondsindet sladder, uberettigede personlige angreb og falske anklager rettet mod mig – fra folk, der betragter sig selv som relevante og har en dagsorden.«

Udtalelser, som hendes tidligere veninden og rådgiver finder yderst upassende.

»Hvis det er det, hun tænker på lige nu, så er det virkelig pinligt,« siger Stephanie Winston Wolkoff og uddyber:

@FLOTUS "official" @WhiteHouse statement is SHAMEFUL, DISGRACEFUL, and DISINGENUIS! @MELANIATRUMP Your priorities are really backward. You're playing victim to "unwarranted personal attacks," at a time like this?!! MELANIA - LISTEN TO YOURSELF!!!

"ATTACKS?!!" pic.twitter.com/tlQst8TwJ9 — Stephanie Winston Wolkoff (@SWWCreative) January 11, 2021

»Hun og hendes mand mangler karakter og har intet moralsk kompas,« skriver hun og tilføjer samtidig, at hun skammer sig over at have arbejdet for Melania.

»Jeg kunne have gjort en forskel. Jeg tager ansvar for mine handlinger (i de år, hun arbejdede for Trump, red.) Uanset, hvor tæt du er på Trump-dynastiet, så vil du aldrig kunne forandre det. Det er ikke muligt.«