Hun var hverken ved Donald Trumps side ved retshøringen i New York eller ved hans efterfølgende tale i Florida.

Melania Trump har, ifølge den tidligere veninde Stephanie Winston Wolkoff, valgt at isolere sig helt i sagen. Til Page Six siger hun:

»Selvfølgelig kender hun til Donalds affærer. Hun ved alt. Men hendes tavshed er hendes værdighed. Jeg tror ikke, at Melania er ydmyget af hans affærer, men hun er rasende.«

Wolkoff havde ikke regnet med at se Trumps kone dukke op forleden.

»Melania bor i et elfenbenstårn af fornægtelse. Jeg forventede ikke, at hun ville være der. Hendes tavshed er helt tilsigtet. Det er hendes eneste våben og hendes beskyttende rustning,« siger hun.

Flere af Trumps børn var til stede ved talen i Florida, hvor den tidligere præsident takkede familien for støtten.

Donald Trump blev forleden tiltalt i 34 punkter. Herunder for forfalskning af forretningsdokumenter i forbindelse med udbetalinger af hold kæft-penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Trump og Daniels skulle angiveligt have haft en affære i 2006 – Daniels hævder at have fået 130.000 dollar - knap 900.000 kroner - få dage før præsidentvalget i 2016.

At den angivelige affære nu atter kommer i offentlighedens søgelys, vil dog ikke få Melania Trump til at gå fra sin mand. Det er Wolkoff overbevist om.

»Hun kommer ikke til at forlade ham. Det ægteskab er helt traditionelt. Hun vidste, hvad hun gik ind til, da hun giftede sig med Donald. Hendes måde at overleve på er at lade som om, at det aldrig skete,« siger hun.

Wolkoff tror ikke, at vi kommer til at høre Melania Trumps version af det hele.

»Hun kommer ikke til at forklare sig over for nogen. Privat siger hun bare, at folk er jaloux, og at hun håbede på, at Stormy Daniels-affæren ville blive fejet ind under gulvtæppet. Hendes måde at håndtere den slags på er aldrig at vise følelser eller at lade sig påvirke af dem.«

Wolkoff har tidligere arbejdet som rådgiver for Melania Trump i Det Hvide Hus frem til 2018, men deres gode forhold blev brat afsluttet efter uenigheder om økonomi.