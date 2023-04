Lyt til artiklen

Det har vakt stor opsigt, at Melania Trump hverken mandag eller tirsdag var at se ved sin mands side.

Men hun er ikke den eneste, der glimrede ved sit fravær på de historiske dage, hvor den tidligere præsident Donald Trump blev præsenteret for et anklageskrift bestående af 34 punkter.

Heller ikke hans ældste datter, Ivanka Trump, var nogen steder at se, skriver en række amerikanske medier som Business Insider og New York Post.

Da Donald Trump mandag rejste til New York i forbindelse med, at han dagen efter skulle for en dommer i retsbygningen på Manhattan, var sønnen Eric ved hans side.

Arkivfoto af Donald Trump sammen med Ivanka Trump den 4. januar 2021. Foto: MANDEL NGAN

Og da han sent tirsdag aften lokal tid holdt en tale i sit luksusresort Mar-a-Lago i Florida, hvor han blandt andet nægtede sig skyldig, skete det foran tre af hans børn:

Eric Trump, Donald Trump Jr. og Tiffany Trump.

To af hans børn var dermed ikke til stede.

Den yngste, den 17-årige søn Barron, som han har med Melania Trump – der heller ikke var at se – er ofte blevet holdt ude af mediernes søgelys af hensyn til hans unge alder.

Men sådan har det ikke været med hans ældste datter, Ivanka Trump, som blandt andet arbejdede som en af faderens rådgivere i Det Hvide Hus under hans præsidentperiode.

Derfor vakte det undren, at hun ikke var til at se.

Flere amerikanske medier har også bemærket, at hun ikke har været lige så meget ude i medierne for at forsvare sin far, som blandt andet brødrene Eric Trump og Donald Trump Jr. har været det.

Dog udsendte hun i sidste uge – i forbindelse med, at det kom frem, at en storjury havde besluttet at rejse tiltale mod faderen – en kort udtalelse:

Ivanka Trump og hendes ægtemand, Jared Kushner, ses her i oktober sidste år. Parret har tre børn sammen. Foto: Ondrej Deml

»Jeg elsker min far, og jeg elsker mit land. I dag føler jeg smerte for begge,« skrev hun og tilføjede:

»Jeg værdsætter stemmerne på tværs af det politiske spektrum, der giver udtryk for støtte og bekymring.«

Nogle medier bemærker dog også, at Ivanka Trumps fravær falder i tråd med den stil, hun på det seneste har anlagt, hvor hun har lagt mere afstand til faderen og til det politiske liv.

Tilbage i november – hvor Donald Trump annoncerede, at han agtede at stille op som præsidentkandidat for Republikanerne i 2024 – udsendte hun en pressemeddelelse, hvori hun gjorde det klart, at hun ikke havde planer om at blive involveret i det:

»Jeg elsker min far meget højt,« lød det ifølge People fra den 41-årige forretningskvinde.

»Denne gang vælger jeg at prioritere mine små børn og det privatliv, vi skaber som familie. Jeg planlægger ikke at være involveret i politik. Selvom jeg altid vil elske og støtte min far, vil jeg fremover gøre det uden for den politiske arena.«

En anonym kilde fortæller dog til Page Six, at Ivanka Trump besøgte sin far i Mar-a-Lago i søndags i det, der beskrives som 'en privat visning af støtte' – og hun formåede angiveligt at gøre det, uden nogen så hende ankomme eller forlade stedet.

Skal man tro en kilde, som New York Post har talt med, var det heller ikke fordi, at Ivanka Trump og hendes mand – Jared Kushner, som ligeledes arbejdede som rådgiver for Donald Trump – blev væk uden grund.

I stedet hævder kilden, at Ivanka Trump og Jared Kushner var i Wyoming tirsdag for at fejre den jødiske påske, Pesach, som begyndte ved solnedgang den følgende dag.

Det vil i så fald ikke være første gang, at Ivanka Trump og hendes familie har taget den tur, da nyhedsbureauet AP i 2019 kunne berette, at de befandt sig i Wyoming for at deltage i højtiden, og året forinden kunne Vanity Fair rapportere det samme.

En anden og ligeledes anonym kilde fortalte omvendt i sidste måned til Page Six, at hverken Ivanka Trump eller Jared Kushner 'ønskede at have noget at gøre' med Donald Trumps sag.

»Ivanka mistede en masse venner og hendes sociale scene under hans (faderens, red.) præsidentperiode … De vil gerne placere det i bakspejlet. De vil gerne lægge det bag sig,« lød det fra kilden.

Hverken Ivanka Trump eller Jared Kushner har officielt udtalt sig om, hvorfor de ikke var til stede under Donald Trumps tale tirsdag.