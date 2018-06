USAs præsident Donald Trump svarede igen på de 'uretfærdige og ondskabsfulde' rygter, der har verseret om Melania Trump, da hun onsdag deltog i et officielt arrangement for første gang i en måneds tid.

Efterhånden var det blevet en national gåde, hvor førstedamen egentlig blev af.

'De har skrevet om alt fra nær død, at hun har fået en ansigtsløftning, at hun har forladt Det Hvide Hus (og mig) til fordel for New York eller Virginaia og til misbrug. Alt sammen er løgn. Hun har det rigtig fint,' skrev præsident Trump onsdag morgen på Twitter.

The Fake News Media has been so unfair, and vicious, to my wife and our great First Lady, Melania. During her recovery from surgery they reported everything from near death, to facelift, to left the W.H. (and me) for N.Y. or Virginia, to abuse. All Fake, she is doing really well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2018

Og senere samme dag var hun med ham på besøg hos den føderale katastofe-koordineringsenhed FEMA, hvor de fik en briefing om årets orkansæson, skriver The Guardian.

»Hun gør det godt. Hun har været gennem en lidt svær tid, men hun har det godt. Vi er meget stolte af hende. Hun har gjort et fantastisk arbejde som førstedame,« sagde Donald Trump og tilføjede, henvendt til Melania:

»Det amerikanske folk elsker dig, så tak, min skat.«

Foto: Carlos Barria/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Carlos Barria/Reuters/Ritzau Scanpix

Ingen ord fra Melania selv

Selv sagde Melania Trump ikke noget på mødet. Indtil mandag, hvor hun optrådte ved et arrangement i Det Hvide Hus for familier, hvis slægtninge døde i militær tjeneste, har hun ikke optrådt offentligt siden 10. maj.

I sidste uge kom det frem, at hun ikke vil tage med sin mand på Camp David i Maryland, og søndag bekræftede Det Hvide Hus, at hun heller ikke deltager i det kommende G7-topmøde i Canada. Donald Trump tager også alene til mødet med Nordkoreas leder Kim Jung-un, der finder sted 12. juni i Singapore.

Selv skrev hun 30. maj på Twitter, at hun havde bemærket, at medierne 'er på overarbejde' i spekulationerne om, hvad hun laver.

'Jeg er her i Det Hvide Hus med min familie, har det godt og arbejder hårdt for børnene og det amerikanske folk,' skrev hun.