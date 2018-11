Årets julepynt i Det Hvide Hus er udvalg af førstedamen og afspejler det amerikanske folks hjerte og ånd.

Temaet er 'amerikanske skatte', og julepynten består blandt andet af peberkagehuse, juletræer, glitter og lys, oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse.

'Det er en hyggelig tid på året, når vi pynter Det Hvide Hus op til jul. Jeg vil gerne sige tak til alle frivillige og medarbejdere, der har arbejdet hårdt for at pynte op. På vegne af min familie, vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår,' siger Melania Trump.

Den største af præsidentembedsboligens spisesale er dedikeret til landets nationale symboler. Det er dekoreret med kendte vartegn som er genskabt som peberkagehuse, juletræer med hvidhovedede havørne i guld på toppen og hvide roserne på bordene.

Både Capitol Hill, Lincoln-mindesmærket, Jefferson-mindesmærket, Washington-monumentet og Det Hvide Hus er alle lavet som peberkagehuse.

Førstedamen bruger også anledningen til at promovere sin egen kampagne, 'Be Best', der skal bekæmpe mobning på sociale medier.

I vinduet i det røde rum hænger en krans af blyanter med teksten 'Be Best'. Rummet er også dekoreret med julekugler med samme tekst.

Det officielle juletræ er sat op i det blå rum. Det er omkring fem meter højt.

Blyanter fra Melania Trumps 'Be Best'-kampagne er blevet til julepynt. Foto: LEAH MILLIS/REUTERS/RITZAU SCANPIX Vis mere Blyanter fra Melania Trumps 'Be Best'-kampagne er blevet til julepynt. Foto: LEAH MILLIS/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Træet er dekoreret med julekugler med billeder af blandt andet USAs første præsident George Washington og et 150 meter langt silkebånd med navnet på alle de amerikanske stater broderet i gul tråd.

Farverne på julepynten er inspireret af det amerikanske flag.

Uden for det blå rum er der opsat flere juletræer med røde kugler. Her hænger også det amerikanske flag.

Søjlegangen i østfløjen, hvor gæsterne vil gå igennem, når de er på besøg i Det Hvide Hus, er dekorereret med over 40 røde træer. Alle lavet af bær.

