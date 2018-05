Ovenfor kan du se et uddrag af Melania Trumps tale.

Den amerikanske præsidentfrue er gået til kamp mod børns ved mobning på internettet - men der er bare et problem ved hendes nye initiativ.

Mandag aften dansk tid holdt den amerikanske præsidentfrue Melania Trump pressemøde, hvor hun løftede sløret for sin 'Be Best'-kampagne. Med kampagnen forsøger hun som tidligere præsidentfruer at sætte et aftryk på børns velvære.

»Som mor og som førstedame bekymrer det mig, at børn i nutidens hurtige og totalt forbundne verden kan være dårligt klædt på til at udtrykke eller håndtere deres følelser,« sagde hun under præsentationen af sin nye kampagne.

Dele af kampagnen virker imidlertid ikke ny, men ganske velkendt.

Et af elementerne er en folder, der skal klæde forældre på til at tale med deres børn om deres færden på internettet, herunder ikke mindst de sociale medier.

Ifølge Det Hvide Hus er den skrevet af Melania Trump og Federal Trade Commission, men faktisk er folderen næsten fuldstændig identisk med en folder, der blev udgivet af Federal Trade Commission, mens Barack Obama var præsident, skriver britiske The Guardian.

2018-versionen af folderen, som Melania Trump præsenterede ved et pressemøde i Det Hvide Hus' rosenhave mandag, rummer både et billede af hende og en signatur - og et forord, der som noget af det eneste ikke er kopieret.

'Folderen her kan hjælpe børn til at opføre sig betænksomt og venligt,' skriver præsidentfruen i forordet.

Derudover eksempelvis er to billeder af mobiltelefoner ændret, så de i højere grad ligner iPhones.

Twitter-brugeren The Rude Pundit har offentliggjort et eksempel på ligheden i teksten.

Fun fact: The White House trumpets “Talking with Kids about Being Online" as "a booklet by First Lady Melania Trump and the Federal Trade Commission." Except for an intro, it's exactly the same thing Obama's FTC put out. pic.twitter.com/AEf6F0gBbt — The Rude Pundit (@rudepundit) May 7, 2018

Efter plagiatsagen er kommet frem, har Det Hvide Hus opdateret sin hjemmeside, så det i stedet fremgår, at Melania Trump blot promoverer bogen, som Federal Trade Commission nu står som forfatter til. En talsmand har forklaret, at »der lod tl at være opstået forvirring,« som nu altså skulle være afklaret.

Det er ikke første gang, Melania Trump er havnet i en sag om plagiat. Tilbage i 2016 brugte hun flere passager fra en tale, som hendes forgænger, Michelle Obama, holdt otte år tidligere.