Højdepunktet på andendagen for Republikanernes konvent var uden tvivl førstedamen Melania Trumps tale.

Her blev hun nemlig sjældent personlig.

Melania Trump har som mange andre amerikanere baggrund i et andet land.

Hun er født og opvokset i Slovenien. Og det var minder herfra, som bød på noget usædvanligt i talen.

Barndom- og ungdomsminder om drømme:

»Som et ungt barn i Slovenien hørte jeg altid om det vidunderlige sted kaldet Amerika,« sagde Melania Trump og fortsatte:

»Da jeg blev ældre, blev det min drøm at rejse til USA og arbejde med mode. Mine forældre arbejdede meget hårdt for at nå til USA. Dem vil jeg gerne takke. På grund af jer står jeg her.«

Førstedamen kom også ind på de første år i USA.

Melania Trump på scenen i The Rose Garden i Det Hvide Hus. Foto: MICHAEL REYNOLDS

»Jeg ankom til USA som 26-årig. Det var en drøm, der blev til virkelighed. Men jeg ville have mere. Efter 10 år studerede jeg og blev statsborger. Det er stadig et af de øjeblikke, jeg er mest stolt over i mit liv,« sagde hun.

I modsætning til mange andre taler så vidt ved både Republikanernes og Demokraternes konventer brugte Melania Trump ingen tid på at tale om modstanderne.

»Jeg vil ikke angribe den anden side. Det vil bare splitte vores land yderligere. Jeg vil bare opfordre til at vælge min mand igen,« sagde Melania Trump.

I stedet brugte hun tid på at tale om sin egen tid som førstedame og ikke mindst om sin mand, præsident Donald Trump.

Melania og Donalfd Trump i omfavnelse efter førstefruens tale. Foto: ALEX WONG

»Som førstedame har jeg mødt mange inspirerende personer. De seneste tre og et halvt år har været uforglemmelige. Og jeg er stolt over at have tjent jer som førstedame. Tak for at inspirere mig,« sagde hun fra Det Hvide Hus’ Rosehave, som hun har stået bag en større renovation af.

»Som i kæmper for jeres familie, kæmper min mand for jer. Uagtet de mange angreb fra medierne, så kæmper han bare videre. Han er ikke en normal politiker, han siger sin mening. Han er en autentisk person, som altid siger, hvad han tænker.«

»I mange år så jeg min mand blive frustreret. Men jeg er så stolt over ham over alt det, han har opnået,« lød det fra Melania Trump, der talte direkte fra Rosehaven til et større publikum med sin egen mand og vicepræsident Mike Pence blandt.

Melania Trump brugte store dele af sin tale på at adressere det, der i USA kaldes ‘opioid-krisen’, som hun personligt er gået ind i kampen mod.

U.S. first lady Melania Trump delivers her live address to the largely virtual 2020 Republican National Convention from the Rose Garden of the White House in Washington, U.S., August 25, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque Foto: KEVIN LAMARQUE

»I de næste fire år som førstedame vil jeg fortsætte mit arbejde med de mest udsatte. Vi skal bekæmpe misbrug af børn og stofmisbrug,« sagde hun.

Afslutningvis opfordrede hun naturligvis til at vælge Donald Trump til fire yderligere år som præsident.

»Min man vil aldrig stoppe med at kæmpe for jeres familier.«