Hun var ikke ved hans side i New York under retshøringen. Og hun var der heller ikke, da han natten til onsdag holdt sin tale i Florida.

»Melania Trumps fravær siger alt.«

Sådan lyder ifølge New York Post i et tweet fra Michael LaRosa, der er tidligere talsmand for den amerikanske førstedame Jill Biden.

I opslaget skriver han videre, at han havde ventet spændt på at se, om Melania Trump ville dukke op ved sin mands – tidligere præsident Donald Trumps – side, da han i nattetimerne dansk tid holdt en tale fra parrets hjem i Mar-a-Lago, hvor han bedyrede sin uskyld i forhold til de 34 anklager, der er blevet rettet mod ham:

Her ses ægteparret sammen i november sidste år.

»Inden Trump dukkede op i døråbningen, holdt jeg vejret og ventede på at se, om den tidligere førstedame ville være ved hans side, holde hans hånd og vise ubetinget kærlighed og støtte,« skriver LaRosa og tilføjer:

»Der ville have været så meget kraft i det billede.«

Men Melania Trump – der har levet et meget tilbagetrukket liv, siden parret flyttede ud af Det Hvide Hus – dukkede ikke op under den tale, som Donald Trump holdt i sit Florida-resort, efter han nogle timer forinden var blevet præsenteret for 34 forskellige anklager i New York.

Anklager, som blandt andet drejer sig om falsk bogføring i forbindelse med blandt andet udbetaling af såkaldte tys-tys-penge til to kvinder samt en dørmand i Trump Tower.

Her ses Donald Trump og Melania Trump nytårsaften sidste år.

Melania Trumps fravær i både New York og i Florida er dog ikke det eneste, de internationale medier har bemærket.

Medier som Dagbladet, New York Post og The Independent bemærkede ligeledes, at hun ikke blev nævnt en eneste gang under den omkring 30 minutter lange tale, som hendes mand holdt i Mar-a-Lago.

I talen takkede han ellers sine fem børn – men ikke hende.

Til stede i salen var hans to ældste sønner, Eric Trump og Donald Trump Jr., mens hans yngste datter, Tiffany Trump, ligeledes var mødt op.

Trumps ældste datter, Ivanka, var der ikke, og heller ikke hans yngste søn – den 17-årige Barron, som han har med Melania Trump – var til stede.

Ifølge The Independent blev de dog alle nævnt i faderens tale:

»Jeg har en søn her, som har gjort et godt stykke arbejde, og jeg har en anden søn her, som har gjort et godt stykke arbejde … og Tiffany og Ivanka. Og Barron vil blive fantastisk en dag. Han er høj, han er høj og han er klog,« lød det ifølge mediet i Trumps tale:

»Jeg har en fantastisk familie, og de har gjort et fantastisk stykke arbejde, og det sætter vi stor pris på. De har gået gennem helvede.«

OVERBLIK: Det ved vi om anklagerne mod Donald Trump Tirsdag offentliggjorde en domstol i New York 34 anklagepunkter mod Donald Trump.



Her følger en række nedslagspunkter i anklageskriftet, som Ritzau har samlet: Anklageskriftet mod Trump drejer sig om falsk bogføring i forbindelse med blandt andet udbetaling af såkaldte tys-tys-penge til to kvinder samt en dørmand i Trump Tower i New York.

Centralt i sagen er bogføringen af et beløb på 130.000 dollar - knap 900.000 kroner - som pornoskuespilleren Stormy Daniels hævder at have fået kort tid før præsidentvalget i 2016. Pengene fik hun af Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for at tie stille om en affære, hun påstår at have haft med Donald Trump.

En anden kvinde - den tidligere Playboy-model Karen McDougal - skal ifølge anklager Alvin Bragg være blevet betalt 150.000 dollar - godt en million kroner - for ikke at sige til nogen, at hun angiveligt har haft sex med Trump.

Dørmanden skal være blevet betalt 30.000 dollar - 205.000 kroner - for at tie stille om beskyldninger om, at Trump skal have fået et barn uden for ægteskabet.

Det vides ikke, hvorfor Melania Trump ikke var til stede i New York eller i Florida.

Det vides heller ikke, hvorfor Donald Trump ikke nævnte hende i talen.

Ifølge New York Post blev Melania Trump sidst set med sin mand i sidste uge, da de to blev spottet, mens de spiste en middag på Mar-a-Lago kort tid efter, at en storjury havde stemt for at rejse tiltale mod den tidligere præsident.

Samme medie oplyser, at man har rakt ud til Donald Trumps kampagnetalsmand Jason Miller for at få en kommentar til, hvor den tidligere førstedame har opholdt sig, men han har ikke besvaret henvendelsen, lyder det.