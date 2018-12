Det er ikke altid nemt at være søn af en præsident. Især ikke, hvis din far hedder Donald Trump.

Derfor beder den amerikanske præsidentfrue nu medierne om at frede hendes søn.

»Børn skal have lov at være i fred,« lyder det fra Melania Trump i et interview med den højreorienterede tv-station Fox News, hvor hun fortæller om udfordringerne ved at give sønnen Baron en almindelig opvækst i Det Hvide Hus.

»Jeg beskytter ham, og jeg ønsker at give ham et så normalt liv som muligt. Dette er ikke et normalt liv,« siger hun blandt andet.

Førstedamen langer også voldsomt ud efter medierne, som hun anklager for at være 'oppositionistiske' og for at skrive usande ting om både hende og præsidenten.

»Problemet er, at de skriver historien, og det er ikke sandt.«

Sådan lyder hendes svar på spørgsmålet om, hvad der har været den største udfordring i løbet af hendes tid i Det Hvide Hus.

Hendes mand er beskyldt for at samarbejde med russerne. Han har haft en affære med en pornostjerne og bliver nu anklaget for at have betalt hende for at holde mund.

Donald Trump befinder sig altid midt i konflikternes centrum.

Melania Trump er med andre ord gift med den mest kontroversielle præsident i USA i nyere tid, og til tider kan det være en ufordring at stå ved siden af verdens mest magtfulde mand.

I interviewet lader Melania Trump dog forstå, at det kun går hende på, hvis det går ud over sønnen.

Melania Trump talte med Fox-værten Sean Hannity i forbindelse med sit besøg hos de amerikanske tropper på hangarskibet USS George H.W. Bush i Virginia. Interviewet blev sendt på tv-stationen onsdag og torsdag aften.

Her er det især de omkostninger, livet i spotlight har for hende og Donald Trumps fælles søn, 12-årige Baron, der ligger hende på sinde.

»Jeg ønsker at give ham et normalt liv og give ham den barndom, han fortjener,« siger hun, men tilføjer dog også, at sønnen nyder at være i Washington og elsker at bo i Det Hvide Hus.

»Han er meget glad. Han er stærk. Han er sej,« sagde hun og forklarede, at Baron har træk både fra hende selv og fra præsidenten.

Et af Fru Trumps fokusområder som førstedame er en anti-mobbe-kampagne og tonen på de sociale medier, og hun kalder sig selv en af de mest mobbede personer i verden.

I interviewet med Fox News retter hun en hård kritik mod medierne og komikere, som efter hendes mening hævder sig selv på hendes bekostning.

På trods af kritikken afslørede hun dog også, at hun bestemt ikke altid er enig med sin mand og ofte forsøger at formilde ham:

»Det er ikke altid, jeg er enig med ham, og så fortæller jeg ham det. Nogle gange lytter han. Andre gange gør han ikke.«

Interviewet med førstedamen vakte straks stor opmærksomhed på de sociale medier. Ikke mindst fordi Melania for første gang viste sig med en ny frisure, som til forveksling ligner hendes sted-datter Ivankas.