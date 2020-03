Det blev ikke ligefrem mødt med virtuelle klapsalver, da Melania Trump torsdag tweetede om en tennispavillon i Det Hvide Hus.

Faktisk syntes flere, det var ganske usmageligt at tweete om noget så trivielt på en dag, hvor en naturkatastrofe havde kostet liv i USA og coronavirussen covid-19 fortsat spredte sig med lynets hast.

'29 personer er blevet dræbt af en tornado i Tennessee, verden skælver over, at en pandemi vokser, og hvad er en tennis pavillon overhovedet?,' skrev en bruger ved navn Mia Farrow blandt andet.

En anden skrev: 'Godt at vide, at de har styr på den offentlige sundhedskrise i Det Hvide Hus.'

'Imidlertid dør mennesker af corona,' skriver en tredje.

På trods af den kritik og dårlige respons, der er blevet smidt efter Melania Trump i kølvandet på tweetet, virker USAs førstedame ikke til at have dårlig smag i munden.

Lørdag lavede hun nemlig endnu et tweet, hvor hun langer ud mod dem, der har været ude og kritisere hende.

'Jeg opfordrer alle, der vælger at være negative og sætte spørgsmålstegn ved mit arbejde i Det Hvide Hus til at bruge tiden på at bidrage med noget godt og produktivt i deres egne lokalsamfund #bebest (vær' bedst, red.),' skriver hun.

I encourage everyone who chooses to be negative & question my work at the @WhiteHouse to take time and contribute something good & productive in their own communities. #BeBest https://t.co/03sx0rq2Nx — Melania Trump (@FLOTUS) March 7, 2020

Melania Trump har på nuværende tidspunkt ikke udtalt sig offentligt om coronavirussen, som i skrivende stund har spredt sig til 28 amerikanske stater.

Det er på trods af, at hun står bag et initiativ ved navn 'Be Best', hvor en af grundpillerne er børns sundheds og velbefindende.

Indtil videre er 401 amerikanere bekræftet smittet med coronavirus, mens 14 har mistet livet efter at have været smittet med virussen.

På verdensplan er 105.585 smittet med coronavirus, 3.558 har mistet livet og 58.354 er officielt erklæret raske.