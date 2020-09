Melania Trump har ikke mange kvaler over sit valg af overtøj under et besøg hos mexicanske migrantbørn tilbage i 2018. Faktisk slet ingen.

Mens førstedamens militærgrønne jakke, hvorpå ordene 'Jeg er virkelig ligeglad. Er du?' stod skrevet på ryggen, skabte forargelse over hele verden, grinte USAs førstedame af hele fadæsen.

Det påstår i hvert fald hendes tidligere bedste veninde og personlige rådgiver, Stephanie Winston Wolkoff, ifølge Hollywood Life, i en ny bog Melania Trump.

I bogen 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With The First Lady,' beskriver den 50-årige forfatter, hvordan hun talte med førstedamen blot få dage efter, hun bar den kontroversielle jakke under besøget til den amerikansk-mexicanske grænse.

Det skabte stor debat, da Melania Trump tilbage i 2018 bar denne jakke under et besøg hos mexicanske migrantbørn. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Det skabte stor debat, da Melania Trump tilbage i 2018 bar denne jakke under et besøg hos mexicanske migrantbørn. Foto: KEVIN LAMARQUE

På samme tidspunkt, som Melania Trump fløj til migrantcenteret i Texas iført dén jakke, blev hendes mand kritiseret vidt og bredt for at skille børn og forældre, der immigrerede til USA, fra hinanden ved grænsen.

Derfor var mange mildest talt forundrede over, at USAs førstedame lige præcis dén dag havde valgt at iføre sig en jakke med lige præcis dé ord.

Men da Stephanie Winston Wolkoff spurgte sin - dengang - gode veninde ind til den voldsomme reaktion på hendes valg af påklædning, grinte Meania Trump angiveligt blot.

Da førstedamens tidligere rådgiver i stedet spurgte, hvad der fik hende til at bære jakken i første omgang, lød svaret angiveligt:

Jeg driver de liberale til vanvid. Og ved du hvad? De fortjener det.« Melania Trump

»Jeg driver de liberale til vanvid. Og ved du hvad? De fortjener det.«

»Nogle mennesker læser for meget ind i ting. De finder på historier om mit tøj, men de kender mig egentlig ikke. De tænker så meget, at deres hoveder kommer til at eksplodere. Jeg er ligeglad med, hvad de synes. De er altid negative,« skulle Melania Trump have sagt senere i samtalen.

Hollywood Life har fremlagt passagen i bogen for Det Hvide Hus, hvor en talsperson for førstedamen kalder bogen 'selvforherligende' og 'usand'.

»Det er en øvelse i på bizar vis at fordreje sandheden og placere skylden hos den forkerte på grund af selvynk. Det er uheldigt og meget foruroligende, at hun i en sådan grad har overdrevet deres venskab og sin kortvarige rolle i Det Hvide hus.«

Bogen 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady' udkom 1. september 2020. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere Bogen 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady' udkom 1. september 2020. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Helt modsat svaret fra Melania Trumps talsperson, påstår Stephanie Winston Wolkoff i sin bog, at hendes venskab med førstedamen varede i mere end 15 år.

Ifølge forfatteren spiste de to ofte frokost sammen, ligesom deres familier og børn socialiserede og udvekslede adskillige beskeder.

I et interview med Good Morning America, siger forfatteren sågar: »Jeg kan bakke alt, der står i bogen, 100 procent op... Og det ved Donald og Melania.«

Venskabet mellem Melania Trump og Stephanie Winston Wolkoff startede i New York, men endte i Det Hvide Hus, hvor sidstnævnte blev fyret fra sin stilling som seniorrådgiver tilbage i 2017.