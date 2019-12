I disse dage er rigsretssagshøringerne i fuld gang i USA. Ekspertvidner giver deres bud på, om Donald Trump kan stilles for en særdomstol.

Dem har førstefruen, Melania Trump, så vidt holdt sig helt ude af. Indtil nu. Og det skyldes, at Melania Trump er rasende.

Det er hun på en juridisk ekspert, der var indkaldt som et af flere ekspertvidner ved en høring igangsat af Demokraterne i Repræsentanternes Hus.

Eksperten er professor Pamela Karlan, som under sin høring brugte Donald og Melania Trumps søn, Barron, som et eksempel.

Pamela S. Karlan: "The president can name his son Barron, he can't make him a baron."



pic.twitter.com/cy1DHrGOlu — Breaking911 (@Breaking911) December 4, 2019

»Præsidenten kan kalde sin søn for Barron, men han kan ikke gøre ham til en baron,« sagde Pamela Karlan med en reference til, at der i den amerikanske grundlov står, at der ikke kan være adelige titler.

Men det har fået førstedamen til at rase. For en sjælden gang tyede Melania Trump til sin mands favoritmedie, Twitter, for at udtrykke sin vrede.

'Et mindreårigt barn fortjener et privat liv og bør holdes ude af politik. Pamela Karlan du bør skamme dig over din meget vrede og tydeligt partiske offentlige leflen og samtidig bruge et barn til det,' skriver Melania Trump fra sin officielle førstedame-profil.

Tweetet fra Melania Trump er hurtigt blevet opfanget af en stribe amerikanske og internationale medier, som beskriver episoden og det usædvanlige i, at førstedamen på den måde bruger sin Twitter-profil.

A minor child deserves privacy and should be kept out of politics. Pamela Karlan, you should be ashamed of your very angry and obviously biased public pandering, and using a child to do it. — Melania Trump (@FLOTUS) December 4, 2019

På netop Twitter har opslaget hurtigt fået vind i sejlene.

I skrivende stund har det fået mere end 50.000 likes og adskillige kommentarer. Og mange støtter op om udmeldingen.

Men ikke alle er enige i den betragtning, som Melania Trump kommer med.

En går sågar til modangreb og spørger, hvorfor Melanias mand, Donald Trump, tidligere har angrebet klimaaktivisten Greta Thunberg, som også kan anses for at være mindreårig med sine 16 år.